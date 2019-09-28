熱議題／操作CPR別害怕 消防員「線上」指導你

各地消防局建立「DACPR（Dispatcher-Assisted CPR）」制度，由勤務指揮中心派遣員線上指導，接獲報案時除調派救護車，也在電話中指導病患身旁的人施予CPR，搶救人命。圖／彰化縣消防局提供 分享 facebook 「你學過CPR嗎？有，很好，那我說一動，你做一動！」今年7月2日晚間，一群年輕人在彰化縣員林市龍燈公園打籃球，一名35歲球友突然昏倒，眾人束手無策，急忙打119報案。入行才8個月的菜鳥消防員陳緯宗透過電話指導報案的青年，為患者施作CPR，搭配火速抵達的救護車人員以AED電擊「即刻救援」，順利挽回這條寶貴生命。

有心臟肥大宿疾的雲林縣斗六市40歲鹽酥雞老闆葛志偉 ，去年元月寒流來襲時突然昏倒，沒有呼吸心跳，幸好父親葛建宏用以往學過CPR的初略印象，口對口呼吸為兒子急救，15分鐘後由救護人員接手，發現兒子心律不整，持續以CPR及AED搶救，送醫後救回一命。

另外今年8月當9月間月台南市也先後發生兩起線上指導CPR，從鬼門關把民眾救回的案例，一例是杜姓男子在家中突然昏倒，失去生命跡象，另一名男子在吃麵時意外讓哽塞住喉嚨昏倒，都靠著消防員線上指導一旁的親人實施CPR，消防員趕到後接受救護，才成功挽回性命。

很多人曾受過CPR急救訓練，但臨場常因緊張或有顧忌不敢操作，各消防局因此建立「DACPR（Dispatcher-Assisted CPR）」制度，由勤務指揮中心派遣員線上指導，接獲報案時除調派救護車，也在電話中指導病患身旁的人施予CPR，遇有人無呼吸心跳、昏迷，打開手機擴音、按部就班操作，搶救人命。

陳緯宗說，依值勤經驗，年長者比較沒有意願為患者施做CPR，多會催促救護車趕快來，除沒學過CPR會害怕之外，也因體力較差，無法持續為患者按壓到救護員接手；反觀年輕人對CPR接受度較高。幸運的是，員林這名昏倒的球友遇到學過CPR的年輕人，才能在黃金救援時效內把他從鬼門關前救回來。