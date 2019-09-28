熱議題／還記得CPR嗎？沒人學 急救存活率僅2成

心肺復甦術（CPR）曾經是政府提倡救人的全民運動，但台灣學CPR的人越來越少，造成台灣急救存活率只有22％，政府有必要擴大CPR（心肺復甦術）教育。圖／彰化縣消防局提供 分享 facebook 心肺復甦術（CPR）曾經是政府提倡救人的全民運動，但長期推廣的亞洲復甦聯合會主席王宗倫說，學台灣CPR的人越來越少，造成台灣急救存活率只有22％，比美國西雅圖的63％差一大截。

王宗倫身兼彰濱秀傳醫院副院長，他說，勞動部雖表示，已訓練20多萬名工廠員工學會CPR，但秀傳醫院附近就是工業區，從工廠送到醫院的心跳停止患者，很少先實施CPR急救。

另一個現象是，台灣現在的119通報，救護人員會為心跳停止患者施行CPR，並配合「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」電擊，結果急救存活率與沒有AED的時期相比並未明顯提升。以首善之區台北市為例，只有3成左右的人在緊急時刻願意出手為他人施行CPR，與歐美5、6成差距不小。而其他縣市因城鄉差距，主動為他人做CPR的比率更低，更不用提7年多來，全台已設置上萬台AED，使用率只有1.9%。

「台灣自豪最美麗的風景是人，但遇旁人生死關頭的急救黃金時間，恐怕就未必。」王宗倫說，政府有必要擴大CPR教育，讓民眾更勇於正確急救。

CPR + AED 步驟。製表／趙容萱 分享 facebook

●提高存活率 不能只靠119、急診

王宗倫說，一旦心臟停止跳動，身體就停止循環，缺氧會越來越嚴重，10分鐘後就會腦死，要提升存活率，需要培養更多人會做CPR。就醫療的人道角度來看，心跳停止的存活率，代表一個國家的先進程度，提高存活率不能單靠後端119和醫院急診。

台北市衛生局表示，早年民眾不願為他人施行CPR，主要擔心扛急救失敗責任、要口對口、沒有CPR技能和經驗，但CPR已取消口對口步驟，政府也修法對施救者免責，加上像北市每年提供免費CPR訓練服務約2000場次，理應能提高急救存活率。

●法律保障 別擔心急救失敗責任

彰化縣消防局緊急救護科長周雍華說，知道法律保障施救者的人相當少，約只占百分之一。台灣運動安全暨急救技能推廣協會醫師徐嘉鴻說，推廣CPR教學的過程發現，很多人想學，但不知哪裡有資源；政府雖編預算推廣，但有興趣的企業、團體年年報到，很難拓展新的對象。

●訓練時間不足 「學了也不敢用」

台灣運動安全暨急救技能推廣協會醫師徐嘉鴻說，推廣CPR教學的過程發現，很多人想學，但不知哪裡有資源；政府雖編預算推廣，但有興趣的企業、團體年年報到，很難拓展新的對象。

此外常見消防局辦訓練時，有幾位教官和7、8具「安妮（演練的假人）」，學員卻多達200人，教具、學員數比率懸殊、操作時間不足，「學了也沒信心、不敢用」。

彰化曾經是最積極推動CPR的縣市，前縣長卓伯源任內推行「全民CPR」，從校園到各社區、企業總動員，卓還帶領主管實際操作，達成各鄉鎮市一成人口都接受過CPR訓練目標，但人去政息，CPR在各縣市已不受重視。

消防人員指出，CPR在中央由衛福部推動，到地方卻是消防局推廣，消防人員忙救災、救護已力有未逮。衛福部醫事司司長石崇良指出，推廣CPR教育不止是縣市衛生局、公立醫院及消防隊的責任，高中職軍訓、護理課也教了廿年，多數民眾都學過，最大的挑戰並非CPR教育是否普及，而是民眾願不願意、敢不敢做。

●推廣多點創意 建立心臟驟停資料庫

王宗倫說，政府推廣CPR急救可以多點創意，包括交通部可以學習國外經驗，要求考駕照的民眾，取得駕照的附帶條件就要具備CPR急救證書，因為在交通事故中常能派上用場。

王宗倫也建議，目前職業安全衛生法條文雖多，但與急救相關的只有一條，且沒有具體說明，這方面可以設法補強，讓更多勞工在職場學會CPR急救術，一旦有職災事故發生，即可在第一時間施予急救，提高存活率，相關訓練應該要有更詳細的統計並追蹤後續成效。

王宗倫說，另一個重要的基礎工程就是建立心臟驟停的資料庫，台灣過去分散在各單位做這件事，未來可由衛福部統整資訊。教育部雖已在各級學校推動CPR教育，但應該了解各縣市實行成效，蒐集各地面臨的困難，加以改善；消防署已在民眾電話求救時指導實行CPR，未來應設法加強宣導，讓民眾更勇於為他人正確急救。