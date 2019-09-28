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願景工程／善用飲食選擇 你我都可改變明日餐桌與環境

2019-09-28 20:24聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

由校園午餐革命、食物零浪費、廚師社會責任，到動物福利倫理消費，聯合報系願景工程推動「飲食革命」8年有成，在昨天舉辦的「明日餐桌」好食市集中，歷年報導與活動堆砌成知識牆，推進食育理念，讓每一次的飲食選擇，變成改變的力量。

願景工程在台北松山文創園區舉辦好食市集，一次聚集近40個食農組織，吸引超過2000位大小朋友參與。即使下著傾盆大雨，松山文創懷舊倉庫中舉辦的好食市集仍吸引親子參加，也有狗兒和主人一起穿上雨衣來趕集。市集分為五大區，食育、食安、食農、倫理消費、零浪費。

願景工程今年以「負責任的生活者」為年度主軸，陸續推出「都市在發燒」、「舌尖上的化學」等系列報導，十月初將再重磅推出「永續能源之路」跨國專題，邀讀者一起探討如何為永續地球負起責任。

願景工程近日推出「美味的代價」專題，邀請讀者思考倫理消費──餐桌上的人道精神，關心經濟動物的飼養環境是否符合友善標準。家樂福文教基金會與台灣動物社會研究會成立的「友善雞蛋聯盟」，由動保團體協助稽核發出標章，特別在現場布置格子籠蛋雞的農場模型，吸引不少民眾駐足討論。

在好食講座中，動社副執行長陳玉敏說，台灣去年生產了77億顆蛋，但末端只抽檢4500顆；要確保不吃到用藥殘留的「藥殘蛋」，就必須給蛋雞更符合天性的生長環境。「城市小農」創辦人吳睿耘解說如何在都市中種菜；永齡農場執行長白佩玉引介如何讓食材更永續。

昨天的好食市集中，由「芒果社企」帶來的「食物王國大冒險」桌遊，透過遊戲，了解均衡食物的重要，以及永齡農場的動手製作環保袋，都吸引親子參與。「無二」、「三久無毒豬」、「人良油坊」帶來肉鬆、橄欖油、香腸等美食，現場烹煮的陣陣香味，感受「真食物」的吸引力，呼應願景工程今年推出的「舌尖上的化學」專題引介的「Clean Label（潔淨標示）」理念。

民眾吳小姐表示，了解蛋雞生長環境後，她願意多付一些錢購買友善飼養的雞蛋，支持農民改善動物處境。

住在台北的廖小姐特別帶著兩位孩子前來參展，她說，支持友善農產品不只能照顧家人健康，也可減少環境破壞，透過參展更了解議題，也期許未來能內化成行為，給孩子做個榜樣。

明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場桌遊體驗，將飲食教育融入遊戲中。記者曾原信／攝影
明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場桌遊體驗，將飲食教育融入遊戲中。記者曾原信／攝影
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明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場提供許多餐桌上的知識，現場也提供由非籠飼雞所生產...
明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場提供許多餐桌上的知識，現場也提供由非籠飼雞所生產的雞蛋。記者曾原信／攝影
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明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場提供許多餐桌上的知識，也透過模擬讓民眾知道籠飼雞...
明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場提供許多餐桌上的知識，也透過模擬讓民眾知道籠飼雞處境，並帶來的影響。記者曾原信／攝影
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明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場提供許多餐桌上的知識，利用天然染料敲拓環保袋，也...
明日餐桌好食市集於松菸舉辦，現場提供許多餐桌上的知識，利用天然染料敲拓環保袋，也順便了解關於各類植物蔬菜的知識。記者曾原信／攝影
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願景倫理食農

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