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橘世代周報／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

看「橘世代」創刊號 開啟人生夢想2.0

2019-09-28 18:38聯合報 記者蔡怡真╱即時報導

聯合報針對熟齡銀髮族群的周刊「橘世代」，今天正式創刊。在「大健康新經濟趨勢論壇」中，人人都在搶著翻閱「橘世代」，與會的衛福部長陳時中還邊走邊讚賞聯合報關注健康老後生活，多位醫院的院長及民眾也紛紛發表自己的老後宣言。

衛福部長陳時中指出，高齡時代的來臨，照顧者壓力很大，政府會努力讓大家減輕壓力，讓老後生活更快樂。

高雄醫學大學校長鐘育志則很明白的表示，自己的老後夢想清單是「活到老學到老」，他說，「老化是一種態度，得從年輕時就要養生學習的習慣，因此，每天都要學一些新的東西，就不覺得自己是老了。」

高雄醫大附設中和紀念醫院院長侯明鋒則建議銀髮長者要擁抱「健康橘」，因為健康老化要事先安排，尤其不要增加家人的麻煩，要以家人方便為方便。高雄市立小港醫院院長郭昭宏打算實踐「學習橘」，想要完成年輕時來不及學的夢想，像是畫畫及攝影就是他的夢想清單。

「老後在台灣生活覺得還不錯，有吃又有玩，醫療及生活機能都很便利，應該可以過得愉快。」民眾巫先生這麼認為。民眾黃小姐則從現實面著想，覺得需要攝取「好野橘」資訊，存點老本好過幸福生活。

「橘世代」專刊本周六見刊，民眾也可以上元氣網橘世代數位頻道瀏覽七顆橘新知，包括好野橘、愛吃橘、健康橘、時尚橘、好學橘、愛玩橘、好心橘。

網址：https://health.udn.com/health/cate/120649

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夢想老化衛福部

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