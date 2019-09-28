育成基金會繪畫成果展 看憨兒畫出幸福時光

2019-09-28 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



育成社會福利基金會為激發心智障礙孩子的藝術創作能力，第11年舉辦繪畫比賽活動及巡迴畫展，今下午進行頒獎典禮，70位得獎者分別從屏東、高雄、彰化等地趕來，上台領獎時各個神情雀躍興奮。

育成基金會指出，綜觀11年來近5500多幅作品，發現心智障礙者雖然無法完整表達所看、所聽或所想事物，但透過繪畫卻能充分抒發情感與夢想，也開啟大眾了解他們的視窗，今年以幸福時光為徵件主題，從全國各地收到500多件畫作，參賽者畫出了與家人朋友旅遊、參加生日派對、賞花、看煙火秀、看棒球等的幸福時刻，有的則畫出自己騎單車、觀星、打鼓、工作，以自由無拘的運筆和純真的心思，創造出一幅幅優秀作品。

本屆勇奪青少年組第一名的陳韋佑，來自高雄，患有自閉症中度，3年前開始參賽，每年都得獎，這次一舉拿下第一，韋佑爸爸說，國一開始學畫畫的韋佑，本來拿蠟筆還嫌手髒，沒想到愈畫愈有興趣，今年為了準備投稿，韋佑特別畫出他與爸爸在小琉球浮潛的美好回憶，看到韋佑對畫畫的投入與開心，更從大家的認同與讚賞中建立自信，爸爸備感欣慰，韋佑更是早在一個多月前就不斷的預告老師同學及家人他要去台北領獎。

剛上國一的黃鎮遠，則是輕度智能障礙，小學時期因表達與理解較慢，有不少受挫經驗，從去年開始，媽媽希望鎮遠透過畫畫找到成就感，鎮遠去年第一次參賽就得佳作，今年參賽他畫出全家去台東飯店泡湯的快樂情景，獲得兒童組第二名，全家好高興。

育成基金會每年為籌備頒獎典禮與畫展茶會，皆須花費半年以上的時間，動員近百名的人力參與，基金會表示，尤其感謝中國人壽11年來的贊助支持與鼓勵；特別的是，今年的心智障礙者繪畫比賽活動還邀到藝人黃子佼擔任策展人，為得獎作品成果展暨玩在藝起特展注入更為專業與創新的能量，他同時邀請好友郭靜牆壁彩繪幸福時光的主題意象。

第11屆育成基金會繪畫比賽得獎作品成果展，即日起於台北市青少年藝文沙龍展出至10月13日，邀大眾前往欣賞天使們的創意作品與純真筆觸，一窺天使內心多彩繽紛又滿載幸福的世界。