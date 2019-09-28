親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柯文哲爭取總統提名門票？親民黨：先說是否暗助蔡英文

橘世代周報／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

育成基金會繪畫成果展 看憨兒畫出幸福時光

2019-09-28 18:21聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

育成社會福利基金會為激發心智障礙孩子的藝術創作能力，第11年舉辦繪畫比賽活動及巡迴畫展，今下午進行頒獎典禮，70位得獎者分別從屏東、高雄、彰化等地趕來，上台領獎時各個神情雀躍興奮。

育成基金會指出，綜觀11年來近5500多幅作品，發現心智障礙者雖然無法完整表達所看、所聽或所想事物，但透過繪畫卻能充分抒發情感與夢想，也開啟大眾了解他們的視窗，今年以幸福時光為徵件主題，從全國各地收到500多件畫作，參賽者畫出了與家人朋友旅遊、參加生日派對、賞花、看煙火秀、看棒球等的幸福時刻，有的則畫出自己騎單車、觀星、打鼓、工作，以自由無拘的運筆和純真的心思，創造出一幅幅優秀作品。

本屆勇奪青少年組第一名的陳韋佑，來自高雄，患有自閉症中度，3年前開始參賽，每年都得獎，這次一舉拿下第一，韋佑爸爸說，國一開始學畫畫的韋佑，本來拿蠟筆還嫌手髒，沒想到愈畫愈有興趣，今年為了準備投稿，韋佑特別畫出他與爸爸在小琉球浮潛的美好回憶，看到韋佑對畫畫的投入與開心，更從大家的認同與讚賞中建立自信，爸爸備感欣慰，韋佑更是早在一個多月前就不斷的預告老師同學及家人他要去台北領獎。

剛上國一的黃鎮遠，則是輕度智能障礙，小學時期因表達與理解較慢，有不少受挫經驗，從去年開始，媽媽希望鎮遠透過畫畫找到成就感，鎮遠去年第一次參賽就得佳作，今年參賽他畫出全家去台東飯店泡湯的快樂情景，獲得兒童組第二名，全家好高興。

育成基金會每年為籌備頒獎典禮與畫展茶會，皆須花費半年以上的時間，動員近百名的人力參與，基金會表示，尤其感謝中國人壽11年來的贊助支持與鼓勵；特別的是，今年的心智障礙者繪畫比賽活動還邀到藝人黃子佼擔任策展人，為得獎作品成果展暨玩在藝起特展注入更為專業與創新的能量，他同時邀請好友郭靜牆壁彩繪幸福時光的主題意象。

第11屆育成基金會繪畫比賽得獎作品成果展，即日起於台北市青少年藝文沙龍展出至10月13日，邀大眾前往欣賞天使們的創意作品與純真筆觸，一窺天使內心多彩繽紛又滿載幸福的世界。

黃鎮遠獲繪畫比賽兒童組第二名，全家都很高興。育成基金會/提供
黃鎮遠獲繪畫比賽兒童組第二名，全家都很高興。育成基金會/提供
分享
陳韋佑勇奪第11屆育成基金會繪畫比賽青少年組第1。育成基金會/提供
陳韋佑勇奪第11屆育成基金會繪畫比賽青少年組第1。育成基金會/提供
分享

小琉球自閉

相關新聞

駭客入侵事件 台大醫院改口「真有其事」政院調查中

2019-09-28 17:08

一次性醫材重消管理關鍵 學者：「再處理」是製造行為

2019-09-28 16:38

氣象局示警 北北基宜注意大雷雨

2019-09-28 14:30

颱風米塔生成 基隆市長林右昌法國考察明提前返台坐鎮

2019-09-28 14:23

看「橘世代」創刊號 開啟人生夢想2.0

2019-09-28 18:38

兒童座椅加上繫安全帶偵測裝置 城市科大師生奪銀牌

2019-09-28 18:20

試試7個改變 別再說更年期好難瘦

2019-09-28 18:19

高醫65論壇／不婚、高齡、性功能障礙 帶動生殖商機

2019-09-28 17:22

高醫65論壇／科技帶動醫療變革 迎接新產業生態系

2019-09-28 17:20

鼓勵偏鄉童勇敢作夢 王月蘭基金會贊助樂器首辦音樂會

2019-09-28 16:10

高雄前鎮確診1例本土登革熱 感染地來自鳳山群聚疫情處

2019-09-28 15:55

高醫65論壇／高醫應用智能醫療 成果豐富亮眼

2019-09-28 15:14

高醫65論壇／杜奕瑾：AI有望解決醫師過勞

2019-09-28 15:12

高醫65論壇／陳時中：加強以照顧者為中心照護模式

2019-09-28 13:25

原廠通知回收 胃藥「善胃得」、「安保胃」不再上架

2019-09-28 13:22

影／豪雨侵襲 汐止南湖橋下水面快跟自行車道一樣高

2019-09-28 13:15

父親及早檢出失智未惡化 力促扶輪社協辦大型記憶篩檢

2019-09-28 13:14

颱風米塔周一最近 北、東部防豪大雨

2019-09-28 13:08

電動計程車僅占萬分之四 司機憂車價貴耗損高

2019-09-28 13:06

台灣也有營業電動車隊 客戶多歐美外商

2019-09-28 13:03

換季旅遊「選對地方」 跟過敏鼻水說掰掰

2019-09-28 13:03

高醫65論壇／大健康新經濟趨勢 長照、AI和醫療新商模　

2019-09-28 12:55

高醫65論壇／長照產業趨勢 大健康互聯網

2019-09-28 12:50

夜市券不給團客 業者：變相懲罰

2019-09-28 12:31

夜市券助威？高雄、花蓮攤商：生意比較好

2019-09-28 12:30

夜市券助威？國慶連假 住房率衝高逾8成

2019-09-28 12:30

好康第二波 500萬張夜市券 10月中發放

2019-09-28 12:28

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

2019-09-28 12:18

教育翻轉人生 登山好手詹喬愉為尼泊爾雪巴族貧童發聲

2019-09-28 12:03

受豪雨影響 汐止新台五路二段一度淹水

2019-09-28 12:00

省時方便還是塞車配噪音？他問住學校附近利弊 網友點關鍵：距離產生美

2019-09-28 12:00

願景／明日餐桌好食市集 讓飲食選擇成為改變力量

2019-09-28 11:47

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 11:44

高醫65論壇／侯明鋒：照顧厝邊長者是高醫使命

2019-09-28 11:39

高雄前鎮現第一型本土登革熱 疾管署研判在鳳山感染

2019-09-28 11:25

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24

台東夜市抵用券全台通用受歡迎 飯店：配額太少不夠發

2019-09-28 11:19

夜市券上路刺激消費？ 攤商：多少有幫助

2019-09-28 11:12

高醫65論壇／智慧醫療成趨勢 手機應用課最受長者歡迎

2019-09-28 11:06
看更多

熱門文章

影／桃機首度查獲活體狐獴寶寶 吃奶模樣超可愛

2019-09-27 20:53

颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 09:15

去年台灣遭盜刷22億 記住這9招可自保

2019-09-28 09:00

米塔預計今增強為颱風 吳德榮：下周一最近台灣

2019-09-28 08:10

茶包恐含大量塑膠微粒 食藥署明年起要查我國背景值

2019-09-27 20:23

健檢發現血壓高尿酸高 發憤減重4個月狠甩18.3公斤

2019-09-27 23:34

影／豪雨侵襲 汐止南湖橋下水面快跟自行車道一樣高

2019-09-28 13:15

一團黑黑的！小黑熊誤闖村落偷吃雞 被村民逮正著

2019-09-27 22:41

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

2019-09-28 12:18

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 11:44

熱水泡茶包 數十億塑膠微粒下肚

2019-09-28 00:42

氣象局示警 北北基宜注意大雷雨

2019-09-28 14:30

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24

每日星座運勢／獅子對待他人寬容些　別給伴侶壓力

2019-09-28 00:00

台東夜市抵用券全台通用受歡迎 飯店：配額太少不夠發

2019-09-28 11:19

受豪雨影響 汐止新台五路二段一度淹水

2019-09-28 12:00

電動輪椅許可證得放大標示在車體後 違法最高可罰200萬

2019-09-27 20:08

美電子煙一周5死 民團批台專賣店林立

2019-09-28 00:42

影／台灣小黑熊偷吃雞飼料遭逮 台東林管處接力照養

2019-09-28 16:10

駭客入侵事件 台大醫院改口「真有其事」政院調查中

2019-09-28 17:08

原廠通知回收 胃藥「善胃得」、「安保胃」不再上架

2019-09-28 13:22

最快年底 2歲以下乘車須用後向安全椅

2019-09-28 00:42

桃園農博交通管制措施 請民眾多加配合

2019-09-27 22:10

第三波合格胃藥公布 食藥署主動監測高風險主成分

2019-09-27 20:10

颱風米塔周一最近 北、東部防豪大雨

2019-09-28 13:08

台北也有藍晒圖！IMPACT團隊讓學界智財走進生活

2019-09-28 04:06

全台唯一電動車隊打不進計程車市場 轉型服務企業客戶

2019-09-28 11:04

純電動計程車僅占萬分之四 車隊：營業車高耗損會卻步

2019-09-28 10:21

颱風米塔生成 基隆市長林右昌法國考察明提前返台坐鎮

2019-09-28 14:23

米塔颱風 最快今生成

2019-09-28 00:42

夜市券上路刺激消費？ 攤商：多少有幫助

2019-09-28 11:12

喝起來！全家便利商店「咖啡第2杯7折」 國際咖啡日另有單日限定優惠

2019-09-28 17:07

影／西非驚現大批瓜頭鯨離奇擱淺 上百頭死亡

2019-09-28 16:42

花蓮東大門夜市持抵用券消費者不少 業者有感

2019-09-28 10:35

一次性醫材重消管理關鍵 學者：「再處理」是製造行為

2019-09-28 16:38

海獅號潛艦基隆開放參觀 民眾：沒看到絕不罷休

2019-09-28 14:31

生產子宮破裂 醫：緊急剖腹探查

2019-09-28 01:01

東北風影響 北部東半部局部短暫陣雨

2019-09-28 09:04

懷孕8週禁墮胎公投案 婦產科醫生直言反對

2019-09-28 15:31

任容萱當一日站長帶逛！「呂Ryo頭皮研究站」巡迴首站在台北華山文創

2019-09-27 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top