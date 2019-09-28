兒童座椅加上繫安全帶偵測裝置 城市科大師生奪銀牌

2019-09-28 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



2019台灣創新技術博覽會今天上午公獲獎名單，台北城市科技大學師生團隊的發明作品拿下2銀4銅。電通系師生發明「智慧兒童汽車安全座椅」，因增加監看兒童身體狀況裝置、偵測安全帶是否有繫好等智慧功能，獲銀牌獎。

城市科大表示，兒童因汽車安全座椅不安全產生危機事件時有所聞，電通系教師蔡耀斌指導學生王柏勛、陳佳佑發明的「智慧兒童汽車安全座椅」添加許多偵測裝置，例如增加可監看兒童身體狀況、偵測安全帶是否有繫好、偵測汽車安全座椅是否有傾斜、偵測兒童是否尿床等裝置。

蔡耀斌表示，座椅也可上傳雲端系統，以便於父母親隨時監看以確保兒童的安全。

城市科大電機系陳志明師與學生李承達、林琨偉研發「大範圍山野定位及方位指引無線系統」也獲銀牌獎。城市科大表示，這項發明能免去地面搜救隊漫長大範圍的搜尋，降低人力與不必要風險。

陳志明表示，目前大範圍山野搜救處理方法多半靠地毯式搜索，因地區不同，耗費人力與時間，尤其空勤隊派出直升機搜尋每小時花費高達20萬，因兩者不能掌握待搜救之人員的位置，難達有效救援。