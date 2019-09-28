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罹乳癌人生墜谷底 靠舞蹈走過化療地獄

2019-09-28 17:41中央社 台北28日電

年輕型乳癌占每年新診斷個案9%，年輕女性多因為不願面對、缺乏認識以及忽略自己，沒...
年輕型乳癌占每年新診斷個案9%，年輕女性多因為不願面對、缺乏認識以及忽略自己，沒有及早發現。 圖／123RF
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47歲王小姐是名室內設計師，工作之餘還得照顧2名孩子，近年發現乳房有硬塊確診乳癌，人生一度墜入谷底，罹癌後接觸到舞蹈，不僅靠舞蹈熬過化療副作用，更學會愛自己多一點。

響應10月國際乳癌防治月，台灣癌症基金會今天舉辦「2019粉紅運動愛波舞后」，鼓勵全台女性一起動起來，不只可降低乳癌風險，還可降低乳癌患者死亡率。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科醫師賴基銘表示，根據衛生福利部統計，乳癌長年高居台灣女性發生率第一名，每年新增超過1萬名病患，平均一天有35人確診乳癌、有6人死於乳癌。

值得注意的是，乳癌發生人數逐年攀升，2016年乳癌新發病例已高達1萬2672人，比20年前的2952人暴增4.2倍，其中以50至54歲的年輕乳癌患者攀升速度最快、增約加6.3倍，緊接著是45至50歲、增加約3.9倍。

賴基銘指出，台灣停經前女性罹患乳癌個案愈來愈多，而且年輕化趨勢加速，可能和晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關；他強調，乳癌如能早期發現，5年存活率超過9成，隨基因檢測與病理組織的基因學研究進步，各種類型的乳癌都有應對的治療方式。

他表示，乳癌患者在治療期間容易產生癌因性疲憊而懶得活動，尤其化療會讓活性細胞受損，導致代謝急速下降、機能衰退，運動不僅可以幫助強化免疫系統、維持身體狀況，肌肉也不易萎縮；國際一項研究顯示，乳癌患者治療期間搭配舞蹈運動輔助，可大幅降低治療期疼痛及壓力副作用，有助降低患者壓力及疼痛嚴重程度3成以上。

47歲的王小姐平時從事室內設計工作，不僅工時長、壓力大，下班回家後還得照顧2名孩子，近年發現乳房有硬塊，而且有痠痛感，立即就醫確診乳癌2期轉移淋巴，曾一度無法接受乳癌為何找上她。

切除單側乳房以後，她開始接受化學治療，隨之而來的頭暈、頭痛、嘔吐、坐立難安、疲憊等副作用令她相當難受，停止治療的想法在她腦中揮之不去，直到有次接觸醫院的癌症病友團體，此後她開始和癌友一起學習印度舞蹈，化療的副作用也被舞蹈帶來的開心心情取代。

如今王小姐療程雖已結束，但每週仍會和癌友們一起跳舞，她回憶，罹癌前事事以家庭、工作為重，忽略自己的需求，直到罹癌後她接觸到舞蹈，不僅精神變好，也更有自信、敢於表達想法，學會愛自己多一點。

乳癌患者癌症

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