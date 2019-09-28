高醫65論壇／不婚、高齡、性功能障礙 帶動生殖商機

不婚、高齡是很多婦女不孕的原因，卻也創造生殖商機，高雄醫學大學附設中和紀念醫院生殖醫學科主治醫師陳鴻昇與天晟醫院院長蔡芳生，在高醫大健康新經濟趨勢論壇中以「生殖醫療的生機與商機」為題，指出生殖醫療是提高病人的懷孕率，替病人一圓生子夢，背後也潛藏至少上億商機。。

陳鴻昇說，高齡婦女由於卵巢功能衰退、卵子品質下降、婦科疾病增加、流產率提高和性生活頻率減少等，導致難以懷孕，延伸而來的不孕商機在於如何讓懷孕的成功率提高，包括試管嬰兒治療、精卵捐贈、冷凍卵子等都是熱門的生殖技術。

目前全台的生殖機構83家，數量不多，加上受限人工生殖法等相關規範，生殖中心的投資難度高，陳鴻昇說，想打造一家生殖中心需要龐大資金，至少兩、三千萬起跳，如同蓋房子，要有設備儀器、醫師、技術員和諮詢員，但光硬體設備強大仍不夠，關鍵是讓病人理解醫師會盡全力讓她懷孕，才能讓生殖中心長久經營。

不孕商機雖大，但競爭也日趨激烈，伴隨人口老化，生育人口減少；大陸生殖中心增加，技術日漸成熟，很多人跑去大陸生殖中心治療，影響台灣的生殖醫療產業。

除了女性不孕問題，天晟醫院院長蔡芳生也從男性角度談性事需求，據國外統計，全球性福產業（Sexual Wellness）每年以7%成長，市值在2024年將達390億美金；其中以男性最常見的性功能障礙早洩來說，治療市場就有30億美金。

蔡芳生說，性福產業的亮點多、商機大，許多國外廠商都來台設點，透過減少攝護腺肥大、糖尿病等慢性疾病，降低性功能障礙的發生率，加上醫材品質改進、製藥工業進展、量身訂做需求等，增加民眾對性事就醫或治療的意願。

據臨床統計，男性對性功能不滿意的比率，40歲以下有25%，40歲以上有40%，70歲以上更高達70％，但其中只有15%的男性會尋求專業協助，而服用性治療藥物者，50%的人感覺效果遞減，而在兩年後停藥。

蔡芳生說，性功能障礙會造成家庭與社會危機，據國外2013年期刊資料，男性的性功能障礙是導致另一半性功能障礙的危險因子，除了影響性慾、高潮、滿意度與性交疼痛等外，更可能導致分居或離婚。因此他建議，醫院應結合泌尿、心血管醫師團隊等成立全方位性福門診，以一站式服務提供男士諮詢與檢測，造福更多病友。