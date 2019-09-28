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高醫65論壇／科技帶動醫療變革 迎接新產業生態系

2019-09-28 17:20聯合報 記者邱宜君張益華簡浩正╱即時報導

由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系與本報健康事業部共同舉辦第三屆「高醫台北論壇」，今年主題為大健康新經濟趨勢。下午場次「健康新經濟，醫療新商模」邀請多位醫、學、業界專家與談，勾勒出跨領域和跨國的新產業生態系。

資誠聯合會計師事務所副所長曾惠瑾援引PwC全球聯盟組織《2030 未來醫療調查》指出，2030年全球醫護人力短缺，傳統醫療支出型態面臨變革，預計在精準檢測、數位醫療、預防保健增為3.65倍，此外即便人均醫療支出減少24%，其中精準檢測、數位醫療、預防保健的比例卻增為2.12倍。

這趨勢與數位科技為醫療產業帶來的變革有關，必然影響到台灣未來健保資源配置的思維。她預言未來醫療產業的新商業模型，將是以個人為中心，以數據為導向，高度跨界與創新，產品和付費的型態都會改變，浮現新產業生態系。

曾惠瑾提醒，健康產業的思考範圍不能只有醫院，許多醫師認為自己的天職是救人，對於談論「新商模」感到不自在。她鼓勵大家換個角度思考，其實新商模並未偏離醫療本質，其核心目的和價值，仍在幫助醫師更精準幫助病人、病人得到更好的照顧。

藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元表示，結合AI與大數據的「智慧醫療」是全球趨勢，AI領域不僅應用在醫院裡，改變醫療人員的工作方式，也可以提供民眾更精準的醫療服務。一項調查顯示，超過七成的生技醫療企業，認為AI有改變企業營運的潛力，但三成企業卻沒有任何與AI相關的計畫，他表示，顯示AI仍在發展階段，但未來潛力無窮。

黃齊元具有豐富的創投經驗，相當看好智慧醫療前景，尤其大健康生態系是全球投資人聚焦的投資區域，台灣其實有很多物聯網人才，吸引國外企業投資，不過一流的生技人才，多從事醫師、電子業和理工科，創投跟資本市場的規模仍不夠大，需要更多支持才能成功。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃明國表示，醫療包含在健康大產業裡，涵括如生技、工程、財經、資訊AI等領域，是跨領域的合作產業，對醫療有所助益。如生技產業中的基因檢測、健康食品等營養品；工程財經中的機械手臂、醫療輔具、保險甚至長照規劃等。

而在資訊AI部份，台灣擁有很多精密產業包含鴻海、上銀等，這些企業也看到醫療市場，推出如生醫、樂活養生、醫療機器人等，跟進大健康產業趨勢。黃明國說，資訊AI產業目前已發展出遠距照護、醫療、智能診斷等技術與醫院構連，未來發展與產值不可限量。

除了跨領域，跨國也是必然。新光醫院副院長洪子仁指出，全球觀光醫療已快速成長，2013年全球產值近八百億美元。為促進病患、醫護人員、醫療行為、資金的流動，日韓模式是運用醫療轉介公司，韓國也擅於透過娛樂產業吸引病患。台灣模式與日韓不同，因醫院已有良好品牌及聲譽、網路發達，且具語言優勢，國際病患大都能自行聯繫醫院，醫院也各有創新模式。

洪子仁說，有些人批評國際醫療是醫療機構不務正業，其實國際醫療就像羅賓漢，在完善本國人健康照護的前提下，用來自富人的醫療收入投注於援助弱勢族群的醫療照護。以新光經營帛琉國際醫療模式為例，2013年起陸續建立住院及門診、健檢的跨國轉診以來，目前一年貢獻醫療收入達五千萬以上，新光醫院也透過捐助醫療設備及建設、捐助兒童健康飲食等方式回饋帛琉。2018年衛福部「新南向一國一中心計畫」也選中新光醫院負責緬甸國際醫療，肯定新光醫療外交軟實力。

與談討論時，立法委員曾銘宗表示，台灣需要長照者約80萬人，一年約1200億元，用現行稅收制難以支撐，未來勢必會仿效日韓等國家，走向保險制。在轉換制度過程中，民眾自行買保險部分，可以考慮年金、醫療險、長照險等，避免長照後的龐大費用。不過，目前很多長照相關行業難以進入市場營利，他建議第一法令應鬆綁，讓健康企業產業化，第二開拓國際市場，旅客進來台灣，產業才能同步發展。

高醫大健康新經濟趨勢論壇今登場，新光醫院副院長洪子仁（右起）、高醫大學附設中和紀...
高醫大健康新經濟趨勢論壇今登場，新光醫院副院長洪子仁（右起）、高醫大學附設中和紀念醫院生殖醫學科主治醫師陳鴻昇、資誠聯合會計師事務所副所長曾惠瑾、天成醫療體系董事長張育美、立法委員曾銘宗、高醫大學附設中和紀念醫院副院長黃明國、天晟醫院院長蔡芳生，共同討論「健康新經濟，醫療新商模」。 記者許正宏／攝影
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