駭客入侵事件 台大醫院改口「真有其事」政院調查中

2019-09-28 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



驚傳台大醫院電腦系統遭到大陸駭客攻擊，因院內部存有許多國家元首及大人物、VIP病患病歷資料，引發外界高度關切。對此，台大醫院昨晚表示，「沒有此事」，但院方今下午突改口稱，確實有遭駭客攻擊，因攻擊較嚴重回報資安處，行政院正在調查駭客入侵事件，後續結果統一由政院公布。

台大醫院發言人王亭貴昨天晚間表示，台大醫院的防火牆每天都有駭客攻擊，但近日並未傳出有駭客駭進來，甚至資料外洩事件，不知消息從何傳出。但今日再次詢問，院方改口說，經詢問資訊主任，上個月確實有此事，且可能因比較嚴重有回報，也是近一、兩年首次回報行政院資安單位。

根據媒體報導，有軍方人士認為大陸駭客應該看準台大醫院作為我國龍頭醫院，收治不少高級官員，想透過竊取就醫資料，掌握各級官員情報。王亭貴強調，一般醫師無法讀取元首級官員病例資料，只有院長、元首主治醫師才有開啟資料及閱讀權限，且平時不會開放，與一般患者不同資料庫。