一次性醫材重消管理關鍵 學者：「再處理」是製造行為

2019-09-28 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



聯合報獨家揭露，部分醫院將一次性使用的手術耗材重複消毒、使用，衛福部決定召集專家學者討論「醫材二次使用指引」。但交大科技法律研究所所長陳誌雄認為，重消醫材應由食藥機關制訂標準規範，一次性使用醫材，製造商只負責到一次使用完，再利用後沒人負責，受重消醫材感染的受害者求訴無門。他強調，強調「再處理」是製造行為。

台灣病友聯盟今舉辦「我國重新消毒醫材管理制度-病友培力營」，因應年中爆發的一次性醫療器材重複使用事件而生，邀集產管學界代表與各界一同探討，攸關病患安全的重大醫療政策走向。

再利用一次性醫材是已發展20年以上的議題，愈來越多西方國家制訂法規，由食藥機關制訂再處理準則，明訂在處理者須承擔製造商責任，包含安全製造機制、上市前審查、標示義務、上市後監測等。陳誌雄在培力營中指出，醫院自行或委託回收商進行再處理之後，就成為醫材製造商，需承擔醫材製造商的產品責任。

陳誌雄一再強調，再利用一次性醫材並非「Off-Lab-Use」。「Off-Lab-Use」指的是將藥物在沒有處理過的情狀下，使用於原先沒有預計的用途。一次性醫材的再利用，必須經過再處理，使用於原本所預定的用途，因此不是「Off-Lab-Use」。