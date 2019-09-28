親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

關於人生2.0／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

一次性醫材重消管理關鍵 學者：「再處理」是製造行為

2019-09-28 16:38聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

聯合報獨家揭露，部分醫院將一次性使用的手術耗材重複消毒、使用，衛福部決定召集專家學者討論「醫材二次使用指引」。但交大科技法律研究所所長陳誌雄認為，重消醫材應由食藥機關制訂標準規範，一次性使用醫材，製造商只負責到一次使用完，再利用後沒人負責，受重消醫材感染的受害者求訴無門。他強調，強調「再處理」是製造行為。

台灣病友聯盟今舉辦「我國重新消毒醫材管理制度-病友培力營」，因應年中爆發的一次性醫療器材重複使用事件而生，邀集產管學界代表與各界一同探討，攸關病患安全的重大醫療政策走向。

再利用一次性醫材是已發展20年以上的議題，愈來越多西方國家制訂法規，由食藥機關制訂再處理準則，明訂在處理者須承擔製造商責任，包含安全製造機制、上市前審查、標示義務、上市後監測等。陳誌雄在培力營中指出，醫院自行或委託回收商進行再處理之後，就成為醫材製造商，需承擔醫材製造商的產品責任。

陳誌雄一再強調，再利用一次性醫材並非「Off-Lab-Use」。「Off-Lab-Use」指的是將藥物在沒有處理過的情狀下，使用於原先沒有預計的用途。一次性醫材的再利用，必須經過再處理，使用於原本所預定的用途，因此不是「Off-Lab-Use」。

針對重消醫材的使用，醫界也有不同聲音，認為可幫民眾省錢，但醫改會發言人朱顯光也在培力營中表示，未來一次性醫材的再利用上路後，民眾知的權利非常重要，但目前自費手術同意書既沒有沒有官方版本，也為強制要求給病人留存。另外，國際一次性醫材重消相關研究仍有不足之處，我國需建設完善的通報體制，才能取得充足本土資料，真正確保病人權益。

交大科技法律研究所所長陳誌雄認為，重消醫材應由食藥機關制訂標準規範，強調「再處理...
交大科技法律研究所所長陳誌雄認為，重消醫材應由食藥機關制訂標準規範，強調「再處理」是製造行為。圖／聯合報系資料照片
分享

醫材手術交大

相關新聞

氣象局示警 北北基宜注意大雷雨

2019-09-28 14:30

颱風米塔生成 基隆市長林右昌法國考察明提前返台坐鎮

2019-09-28 14:23

原廠通知回收 胃藥「善胃得」、「安保胃」不再上架

2019-09-28 13:22

影／豪雨侵襲 汐止南湖橋下水面快跟自行車道一樣高

2019-09-28 13:15

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 11:44

願景／明日餐桌好食市集 讓飲食選擇成為改變力量

2019-09-28 11:47

高醫65論壇／科技帶動醫療變革 迎接新產業生態系

2019-09-28 17:20

駭客入侵事件 台大醫院改口「真有其事」政院調查中

2019-09-28 17:08

鼓勵偏鄉童勇敢作夢 王月蘭基金會贊助樂器首辦音樂會

2019-09-28 16:10

高雄前鎮確診1例本土登革熱 感染地來自鳳山群聚疫情處

2019-09-28 15:55

高醫65論壇／高醫應用智能醫療 成果豐富亮眼

2019-09-28 15:14

高醫65論壇／杜奕瑾：AI有望解決醫師過勞

2019-09-28 15:12

高醫65論壇／陳時中：加強以照顧者為中心照護模式

2019-09-28 13:25

父親及早檢出失智未惡化 力促扶輪社協辦大型記憶篩檢

2019-09-28 13:14

颱風米塔周一最近 北、東部防豪大雨

2019-09-28 13:08

電動計程車僅占萬分之四 司機憂車價貴耗損高

2019-09-28 13:06

台灣也有營業電動車隊 客戶多歐美外商

2019-09-28 13:03

換季旅遊「選對地方」 跟過敏鼻水說掰掰

2019-09-28 13:03

高醫65論壇／大健康新經濟趨勢 長照、AI和醫療新商模　

2019-09-28 12:55

高醫65論壇／長照產業趨勢 大健康互聯網

2019-09-28 12:50

夜市券不給團客 業者：變相懲罰

2019-09-28 12:31

夜市券助威？高雄、花蓮攤商：生意比較好

2019-09-28 12:30

夜市券助威？國慶連假 住房率衝高逾8成

2019-09-28 12:30

好康第二波 500萬張夜市券 10月中發放

2019-09-28 12:28

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

2019-09-28 12:18

教育翻轉人生 登山好手詹喬愉為尼泊爾雪巴族貧童發聲

2019-09-28 12:03

受豪雨影響 汐止新台五路二段一度淹水

2019-09-28 12:00

省時方便還是塞車配噪音？他問住學校附近利弊 網友點關鍵：距離產生美

2019-09-28 12:00

高醫65論壇／侯明鋒：照顧厝邊長者是高醫使命

2019-09-28 11:39

高雄前鎮現第一型本土登革熱 疾管署研判在鳳山感染

2019-09-28 11:25

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24

台東夜市抵用券全台通用受歡迎 飯店：配額太少不夠發

2019-09-28 11:19

夜市券上路刺激消費？ 攤商：多少有幫助

2019-09-28 11:12

高醫65論壇／智慧醫療成趨勢 手機應用課最受長者歡迎

2019-09-28 11:06

全台唯一電動車隊打不進計程車市場 轉型服務企業客戶

2019-09-28 11:04

花蓮東大門夜市持抵用券消費者不少 業者有感

2019-09-28 10:35

純電動計程車僅占萬分之四 車隊：營業車高耗損會卻步

2019-09-28 10:21

夜市抵用券 業者反應頗佳

2019-09-28 10:18

颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 09:15
看更多

熱門文章

影／桃機首度查獲活體狐獴寶寶 吃奶模樣超可愛

2019-09-27 20:53

颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 09:15

去年台灣遭盜刷22億 記住這9招可自保

2019-09-28 09:00

米塔預計今增強為颱風 吳德榮：下周一最近台灣

2019-09-28 08:10

一封掛號信讓男友發現被戴綠帽 管理員：還領嗎？

2019-09-27 17:50

茶包恐含大量塑膠微粒 食藥署明年起要查我國背景值

2019-09-27 20:23

健檢發現血壓高尿酸高 發憤減重4個月狠甩18.3公斤

2019-09-27 23:34

一團黑黑的！小黑熊誤闖村落偷吃雞 被村民逮正著

2019-09-27 22:41

影／豪雨侵襲 汐止南湖橋下水面快跟自行車道一樣高

2019-09-28 13:15

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

2019-09-28 12:18

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 11:44

熱水泡茶包 數十億塑膠微粒下肚

2019-09-28 00:42

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24

每日星座運勢／獅子對待他人寬容些　別給伴侶壓力

2019-09-28 00:00

台東夜市抵用券全台通用受歡迎 飯店：配額太少不夠發

2019-09-28 11:19

受豪雨影響 汐止新台五路二段一度淹水

2019-09-28 12:00

長榮航空取消罷工空服優待機票 裁決下月17日出爐

2019-09-27 17:46

電動輪椅許可證得放大標示在車體後 違法最高可罰200萬

2019-09-27 20:08

美電子煙一周5死 民團批台專賣店林立

2019-09-28 00:42

氣象局示警 北北基宜注意大雷雨

2019-09-28 14:30

最快年底 2歲以下乘車須用後向安全椅

2019-09-28 00:42

影／台灣小黑熊偷吃雞飼料遭逮 台東林管處接力照養

2019-09-28 16:10

第三波合格胃藥公布 食藥署主動監測高風險主成分

2019-09-27 20:10

原廠通知回收 胃藥「善胃得」、「安保胃」不再上架

2019-09-28 13:22

台北也有藍晒圖！IMPACT團隊讓學界智財走進生活

2019-09-28 04:06

全台唯一電動車隊打不進計程車市場 轉型服務企業客戶

2019-09-28 11:04

颱風米塔周一最近 北、東部防豪大雨

2019-09-28 13:08

純電動計程車僅占萬分之四 車隊：營業車高耗損會卻步

2019-09-28 10:21

桃園農博交通管制措施 請民眾多加配合

2019-09-27 22:10

米塔颱風 最快今生成

2019-09-28 00:42

夜市券上路刺激消費？ 攤商：多少有幫助

2019-09-28 11:12

颱風米塔生成 基隆市長林右昌法國考察明提前返台坐鎮

2019-09-28 14:23

花蓮東大門夜市持抵用券消費者不少 業者有感

2019-09-28 10:35

生產子宮破裂 醫：緊急剖腹探查

2019-09-28 01:01

東北風影響 北部東半部局部短暫陣雨

2019-09-28 09:04

明年健保總額喬不攏 交由衛福部長11月拍板

2019-09-27 18:21

任容萱當一日站長帶逛！「呂Ryo頭皮研究站」巡迴首站在台北華山文創

2019-09-27 19:31

巴黎時裝周／CHLOÉ和ISABEL MARANT 日裝悠閒與海濱性感的輕快

2019-09-27 17:32

巴黎時裝周／LOEWE絕美詩意 全新氣球包很想來一顆

2019-09-28 10:03

加碼抽iPhone 11 Pro！momo購物網「咖啡大賞」25大品牌精選商品買1送1

2019-09-27 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top