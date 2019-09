鼓勵偏鄉童勇敢作夢 王月蘭基金會贊助樂器首辦音樂會

2019-09-28 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為讓更多孩子體會音樂的美好,財團法人王月蘭慈善基金會大手筆贊助超過10家全台各地偏鄉小學樂器,讓更多偏鄉孩子勇敢作夢,今年更首度舉辦傳愛音樂會,邀請偏鄉和都市的小學進行音樂交流,讓現場近400位觀眾在周末下午親身感受一場難忘的音樂饗宴。

財團法人王月蘭慈善基金會今天邀請台北市敦化國小、古亭國小、仁愛國小、嘉義縣安東國小、彰化縣芳苑國小等5所國小進行城市與偏鄉小學的音樂交流,在古典與現代的樂曲中,激盪出音樂的火花。

王月蘭基金會2011年創立,發起人王月蘭女士基於奉獻社會信念,設立「財團法人王月蘭慈善基金會」,由宏仁集團總裁王文洋一手創辦,近10年來王月蘭基金會扶助逾千名弱勢學童,將其心意散布至更多需要關懷的地方,讓更多弱勢孩童得到完善的照顧。

今年度更是擴大辦理,除了與不同單位扶助弱勢學童、社福團體外,更是大手筆贊助超過10家全台各地偏鄉小學樂器外,購置各校所需樂器,讓學習音樂不再有城鄉差距,讓更多熱愛音樂的偏鄉學子努力在不同舞台發光發熱。

王月蘭慈善基金會董事長王文洋表示,他從小沒有學音樂,但他常去國家音樂廳聽音樂會。音樂是心靈語言也是心靈良師,一首好音樂可以直接伸入人的心坎,就像聽到「四季」,秋天的情景就浮現眼前,「多事之秋」,很多在腦裡的回憶,跟著音樂在流動。

「台灣的孩子真的可以好好培養。」王文洋說,就他所知,這些音樂班的學生,在學校功課也特別好,「世界上好的大學,所有數學系都可以組成一個樂團」,音樂好的學生,數學也特別好。每一個孩子都是台灣的未來,但是台灣雖然不大,城鄉資源還是差很多,偏鄉孩子不像都市有較充裕的資源,因此王月蘭基金會盡力幫忙,培養台灣的下一代。

王文洋表示,一個人最重要的是人格和心靈的訓練,他判斷員工要不要升職,是看人品和人格,比能力更為重要,而音樂正可以訓練一個人的人格。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示,今天現場一首首嘹亮的樂曲,溫暖每個人的心房,這美好的樂音將永遠留在彼此的心中,王月蘭基金會秉持著一本初衷,鼓勵弱勢孩子積極面對命運的挑戰,不斷尋求機會開創更美好的未來,同時,也希望社會上有能力的人,跟著我們一起來,更努力去關照社會中需要幫助的人,付出愛心與關懷,讓社會更加溫馨與美好。

在120分鐘的音樂饗宴中,台北市古亭國小室內弦樂團身著一襲優雅的黑衣,以「Palladio Concerto Grosso for Strings」、「Allegro in D for Strings」、「蘭陽舞曲」等3首樂曲,帶來精彩表演揭開序幕,專業水準令人驚艷。

緊接著彰化縣的芳苑國小演奏,芳苑國小是位處彰化縣西南角的濱海小學,半農半漁的鄉村偏遠學校,由於芳苑地處偏鄉,在文化與資源上有著許多的弱勢,今年度獲得王月蘭基金會的贊助,讓孩子有全新的小提琴可以練習,讓偏鄉的孩子也能有學習小提琴的機會。

「我的孩子們真的很棒!」芳苑國小校長吳偉誠說,小提琴社團成立約10年,社團人數約20餘名,全校僅95人,因此幾乎每4人就有1人是小提琴社團,很多鄉親都說,走在校園內還能聽到小提琴的演奏,是一個很美好的事情,對於芳苑的孩子來講,音樂並不遙遠。

但是社團內的小提琴都是10年前剛成立時留下來的舊琴,維修、調音經常要花費不少時間跟成本,有時候新生想加入學琴都沒有辦法,像是去年就有很多新生想要學習小提琴,但是社團的琴卻不足,那些新生只能遠遠看著學長姐練習,還有今年度有王月蘭基金會的贊助,讓孩子有了更多的機會,相信這將會對芳苑的孩子注入更多的自信。

同樣遠從嘉義縣來到台北市的安東國小則是拿出「丟丟銅」、「青花瓷」、「千本櫻」、「戀愛ing」等曲目。