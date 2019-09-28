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鼓勵偏鄉童勇敢作夢 王月蘭基金會贊助樂器首辦音樂會

2019-09-28 16:10聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

為讓更多孩子體會音樂的美好，財團法人王月蘭慈善基金會大手筆贊助超過10家全台各地偏鄉小學樂器，讓更多偏鄉孩子勇敢作夢，今年更首度舉辦傳愛音樂會，邀請偏鄉和都市的小學進行音樂交流，讓現場近400位觀眾在周末下午親身感受一場難忘的音樂饗宴。

財團法人王月蘭慈善基金會今天邀請台北市敦化國小、古亭國小、仁愛國小、嘉義縣安東國小、彰化縣芳苑國小等5所國小進行城市與偏鄉小學的音樂交流，在古典與現代的樂曲中，激盪出音樂的火花。

王月蘭基金會2011年創立，發起人王月蘭女士基於奉獻社會信念，設立「財團法人王月蘭慈善基金會」，由宏仁集團總裁王文洋一手創辦，近10年來王月蘭基金會扶助逾千名弱勢學童，將其心意散布至更多需要關懷的地方，讓更多弱勢孩童得到完善的照顧。

今年度更是擴大辦理，除了與不同單位扶助弱勢學童、社福團體外，更是大手筆贊助超過10家全台各地偏鄉小學樂器外，購置各校所需樂器，讓學習音樂不再有城鄉差距，讓更多熱愛音樂的偏鄉學子努力在不同舞台發光發熱。

王月蘭慈善基金會董事長王文洋表示，他從小沒有學音樂，但他常去國家音樂廳聽音樂會。音樂是心靈語言也是心靈良師，一首好音樂可以直接伸入人的心坎，就像聽到「四季」，秋天的情景就浮現眼前，「多事之秋」，很多在腦裡的回憶，跟著音樂在流動。

「台灣的孩子真的可以好好培養。」王文洋說，就他所知，這些音樂班的學生，在學校功課也特別好，「世界上好的大學，所有數學系都可以組成一個樂團」，音樂好的學生，數學也特別好。每一個孩子都是台灣的未來，但是台灣雖然不大，城鄉資源還是差很多，偏鄉孩子不像都市有較充裕的資源，因此王月蘭基金會盡力幫忙，培養台灣的下一代。 

王文洋表示，一個人最重要的是人格和心靈的訓練，他判斷員工要不要升職，是看人品和人格，比能力更為重要，而音樂正可以訓練一個人的人格。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，今天現場一首首嘹亮的樂曲，溫暖每個人的心房，這美好的樂音將永遠留在彼此的心中，王月蘭基金會秉持著一本初衷，鼓勵弱勢孩子積極面對命運的挑戰，不斷尋求機會開創更美好的未來，同時，也希望社會上有能力的人，跟著我們一起來，更努力去關照社會中需要幫助的人，付出愛心與關懷，讓社會更加溫馨與美好。

在120分鐘的音樂饗宴中，台北市古亭國小室內弦樂團身著一襲優雅的黑衣，以「Palladio Concerto Grosso for Strings」、「Allegro in D for Strings」、「蘭陽舞曲」等3首樂曲，帶來精彩表演揭開序幕，專業水準令人驚艷。

緊接著彰化縣的芳苑國小演奏，芳苑國小是位處彰化縣西南角的濱海小學，半農半漁的鄉村偏遠學校，由於芳苑地處偏鄉，在文化與資源上有著許多的弱勢，今年度獲得王月蘭基金會的贊助，讓孩子有全新的小提琴可以練習，讓偏鄉的孩子也能有學習小提琴的機會。

「我的孩子們真的很棒！」芳苑國小校長吳偉誠說，小提琴社團成立約10年，社團人數約20餘名，全校僅95人，因此幾乎每4人就有1人是小提琴社團，很多鄉親都說，走在校園內還能聽到小提琴的演奏，是一個很美好的事情，對於芳苑的孩子來講，音樂並不遙遠。

但是社團內的小提琴都是10年前剛成立時留下來的舊琴，維修、調音經常要花費不少時間跟成本，有時候新生想加入學琴都沒有辦法，像是去年就有很多新生想要學習小提琴，但是社團的琴卻不足，那些新生只能遠遠看著學長姐練習，還有今年度有王月蘭基金會的贊助，讓孩子有了更多的機會，相信這將會對芳苑的孩子注入更多的自信。

同樣遠從嘉義縣來到台北市的安東國小則是拿出「丟丟銅」、「青花瓷」、「千本櫻」、「戀愛ing」等曲目。

最後由台北市仁愛國小則是「月亮代表我的心」、「龍貓」、「火車組曲」等樂曲炒熱現場氣氛，台北市敦化國小弦樂團則是帶來「卡農」、「學貓叫」、「望春風」等經典名曲，執行長歐陽龍甚至與現場觀眾大合唱「望春風」，為今天的音樂會畫下美好的句點。

財團法人王月蘭慈善基金會大手筆贊助超過10家全台各地偏鄉小學樂器，讓更多偏鄉孩子...
財團法人王月蘭慈善基金會大手筆贊助超過10家全台各地偏鄉小學樂器，讓更多偏鄉孩子勇敢作夢，今年更首度舉辦傳愛音樂會，邀請偏鄉和都市的小學進行音樂交流，讓現場近400位的觀眾在周末下午親身感受一場難忘的音樂饗宴。圖為台北市古亭國小室內弦樂團帶來精彩表演揭開序幕。記者馮靖惠／攝影
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財團法人王月蘭慈善基金會今年首度舉辦傳愛音樂會，邀請偏鄉和都市的小學進行音樂交流...
財團法人王月蘭慈善基金會今年首度舉辦傳愛音樂會，邀請偏鄉和都市的小學進行音樂交流，讓現場近400位的觀眾在周末下午親身感受一場難忘的音樂饗宴。圖為彰化縣芳苑國小的演奏。記者馮靖惠／攝影
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