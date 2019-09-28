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高醫65論壇／高醫應用智能醫療 成果豐富亮眼

2019-09-28 15:14聯合報 記者邱宜君╱即時報導

由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系與本報健康事業部共同舉辦第三屆「高醫台北論壇」，高雄市立小港醫院院長、高雄醫學大學內科學教授郭昭呈現高醫體系全方位應用人工智能，成果亮眼。

郭昭宏表示，智慧醫療應用目的是提升醫療品質、增加整體利益、降低成本耗損、擴大服務使更多人受益。高醫是南台灣唯一醫學大學涵蓋醫學中心、區域與地區醫院的醫療體系，總床數2679床，每年門診將近340萬人次，住院71萬人日，體系員工近六千人，推行智能醫療需克服體系內部規模差異並進行架構整合，故成立「體系智能醫療推動小組」，統籌智能診斷輔助、智能環境，智能照護、大數據中心。

郭昭宏指出，高醫智能診斷輔助應用廣泛，例如導入健康存摺加上健康數據預測分之「勞工健檢導入Ｅ化管理」，以及在領藥批價等候區的「體感樂齡失智篩檢互動中心」，讓民眾體驗活動同時篩檢失智風險，並提供衛教說明並安排後續約診。智能環境則有「三高智慧健康走廊」，三高個案可穿戴裝置病騎乘體適能單車，以app記錄身體參數，作為運動處方的參考。智能照護則以「智慧血液透析病房」為代表，臨床效率顯著提升之餘，還有併發症風險評估系統，可以即時偵測並處理病情變化。

郭昭宏表示，民眾對於人工智能的認知正在改變，帶動生活型態、健康認知也改變，可預期未來也會有心理狀態評估的智能系統。郭昭宏預告，未來可能開創結合醫療、運動、營養三大面向之平台，與健身房或食材通路合作，民眾在合作廠商消費後在平台留下足跡，認真運動或吃得營養可以累積點數，進而折扣健檢費用作為回饋，也不排除與保險公司合作，以點數折抵保費。

日前獲頒智慧城市卓越貢獻獎的林口長庚醫院院長程文俊表示，二十一世紀是人工智慧革命風起雲湧的時代，台灣在這股浪潮中沒有缺席。台灣擁有世界公認頂尖的科技人才和醫療水準，發展人工智慧可說是水到渠成，已廣泛應用於包括醫療等不同領域。透過大數據的深度學習，人工智慧就像一雙眼睛，能看見人眼所看不見的事物。

程文俊以視網膜眼底鏡為例說，以前醫師觀察眼睛動脈的血管病變，是評估高血壓或糖尿病的嚴重程度，現在用人工智慧看，還能進一步看出其他健康現況。他預期人工智慧將為預防醫醫學帶來革命性改變，可以更早偵測並處理潛在的健康問題。目前長庚醫院已成立人工智慧實驗室，目前大部分的計畫與影像判讀有關，病理判讀、腦波或心電圖等監測設備的判讀和預測，也具備很大的發展潛力。

程文俊表示，人工智能無法取代醫病之間人與人的溫暖，但醫病互動時間實在有限。透過資訊系統協助，可以幫助醫師更有效率的回應病人問題，也有助於醫病共享決策更順暢。

林口長庚醫院院長程文俊表示，人工智能無法取代醫病之間人與人的溫暖，但有助於醫病共...
林口長庚醫院院長程文俊表示，人工智能無法取代醫病之間人與人的溫暖，但有助於醫病共享決策更順暢。記者許正宏／攝影
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高雄市立小港醫院院長郭昭呈呈現高醫體系全方位應用人工智能，成果亮眼。記者許正宏／...
高雄市立小港醫院院長郭昭呈呈現高醫體系全方位應用人工智能，成果亮眼。記者許正宏／攝影
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高醫健檢失智

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