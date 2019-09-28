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懷孕8週禁墮胎公投案 婦產科醫生直言反對

2019-09-28 15:31中央社 台北28日電

民團提出懷孕滿8週禁墮胎公投案引發熱議。報系資料照
民團提出懷孕滿8週禁墮胎公投案引發熱議。報系資料照
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民團提出懷孕滿8週禁墮胎公投案引發熱議。婦產科醫生施景中直言反對，他強調，胎兒結構、染色體異常等檢查都是8週以上才能檢查出來，且此議題涉及醫療專業，不宜公投決定。

有公民團體提案「人工流產應於妊娠8週內施行」修法公投，中選會認定須舉行聽證進一步釐清爭點；消息一出，「女性身體自主權」與「胎兒生命權」相關的墮胎討論在網路上引發熱議。

婦產科名醫、台大醫院婦產部主治醫師施景中今天接受中央社記者電訪時表示，他對此提案表達反對立場且非常不看好，直言將人工流產週數縮短至8週，無疑是走回頭路，與世界潮流背道而馳。

施景中解釋，8週以下的胎兒僅能檢查心跳、確認胚胎長度是否合理，但胎兒有無結構等重大發展問題、染色體異常等，都是8週以內無法得知的。

他指出，早年「優生保健法」之所以將人工流產週數上限訂在24週，主要是孩子超過24週就屬於獨立個體，可以在子宮外存活，另有部分國家認為超過20週就可以，因此世界各國大多訂在20至24週之間。

此外，也有部分國家認為，若真有醫療需要例如危及孕婦性命或確認胎兒腦部發育有問題，即便超過24週仍可進行晚期妊娠終止。施景中舉例，像是發現胎兒腦部沒有神經或無腦症等，貿然將這些孩子生下來，可能對家庭造成極大負擔，因此像是英國、法國都有放寬至30週左右。

更重要的是，女性幾週流產的問題涉及醫療專業、倫理等許多層面，茲事體大。

施景中認為，此議題根本不適合公投決定，光是訂定人工流產週數就涉及神經、解剖學等問題，連開幾天研討會都不見得能有結論，加上投票者也不見得對法律、倫理、醫療層面都瞭解且參與其中，坦言若真要靠公投決定將人工流產規定縮短到8週，「真的過頭了」。

施景中公投婦產科

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