高醫65論壇／杜奕瑾：AI有望解決醫師過勞

2019-09-28 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



AI人工智慧，帶給醫療領域的思維與挑戰無窮盡。由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系與聯合報報健康事業部，今共同舉辦第三屆「高醫台北論壇」。今年主題為大健康新經濟趨勢，邀請近20位知名講者，以TED式短講，分享最新的長照安居、AI醫療及健康新經濟進展。醫師與學者表示，利用AI可促進醫病關係外，更有望解決醫師過勞問題。

論壇下午場次主題，為AI視角下的新醫療，邀請台灣人工智慧實驗室AI Lab.tw創辦人杜奕瑾、台北榮民總醫院副院長陳適安等醫、學、業界專家與談。陳適安以「AI帶來的醫療管理挑戰」為題，表示民眾就醫最在意的就是「健康」兩字，在資訊不斷發展至今，其健康計畫與管理決策決定者已改變，從以前政府、醫院，轉變至現在的民眾、甚至結合保險公司等討論而決定。

陳適安說，北榮智慧醫療有六大方向，包含產學合作、精準醫學、AI醫療與大數據應用等，來效率化既有流程模式外，並創新以前有想法但沒做的遠距醫療等模式。而北榮去年起與杜創辦人的人工智慧實驗室（AI Labs）合作，建立臨床AI腫瘤判讀系統，今年也啟動AI門診，縮短人工判讀時間，有助醫病深度溝通。

陳適安更以北榮近年所研發的人性化門診APP為例，內含預約掛號、行動繳費、看診進度外，更有處方、轉診等服務並主動推播；目前已逾20萬人次下載外，每月約2萬人次使用來掛號，7月1日起登錄使用者逐步新增滿號、篩檢提醒等功能。而以大數據分析，線上系統的分流效果顯著，以今（108）年3月與去年3月數據對比，不同時段門診等候人數下降37%，尖峰也減少了56%；另外，北榮推病房一站式服務，已逾50%以上的病患可在病房直接出院，而不需再到櫃台繳費。

杜奕瑾則以「AI醫療領域的共享思維」為題，他表示以往醫師看診是靠經驗，但透過電腦的深度學習，人類利用數據資料教電腦，讓電腦協助醫師看診，有望解決醫師過勞問題。

他在1995年架設BBS站PTT，擔任創站首任站長，後來進入微軟公司，直到2017年卸下微軟公司人工智慧團隊亞太區首席研發總監職務，回台創辦「台灣人工智慧實驗室」。將人工智慧的技術應用於醫療場域，如陳副院長所說與北榮合作建立臨床AI腫瘤判讀系統，縮短醫師人工判讀的時間，做更深度的醫病溝通。

杜奕瑾說，AI除了幫忙醫師看診，也可以幫醫師看論文，以現在最火紅的基因定序為例，只要知道病患的基因定序，請醫師教AI讀論文、去建立基因變異跟疾病之間的關聯性，就可立刻協助醫師看診，決定治療方向。