高醫65論壇／陳時中：加強以照顧者為中心照護模式

2019-09-28 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾最在乎的長照議題，政府聽到了。由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系與聯合報報健康事業部，今共同舉辦第三屆「高醫台北論壇」。今年主題為大健康新經濟趨勢，邀請近20位知名講者，以TED式短講，分享最新的長照安居、AI醫療及健康新經濟進展。

包含衛福部長陳時中、高醫大校長鐘育志、高醫大附醫院長侯明鋒、金色年代長照法人董事長張育美、弘道基金會董事林依瑩等醫師與長照專家進行與談，與會民眾踴躍。陳時中表示，長照應建立成一個希望工程，政府未來將加強以照顧者為中心照護模式，透過補助計畫實施等方式來落實政策。

論壇上午專家所談議題，包含長照創新、打造特色失智共照網、5G長照新商機、部落安老等討論。如鐘育志表示，資通訊電子產業關注醫療產業近年已成為趨勢。近年少子化讓照顧人口逐年減少，政府在2016年提出長照10年計畫如長照2.0，強調在地老化與創新；侯明鋒則說，長者的需要中生代或年輕人未必知道，高醫近年透過如樂齡大學等課程，關注於長照或社區老化，如「手機應用」課超受歡迎，才知長者需求不僅僅是健康。

與談討論時，現場則有民眾問到包括未來長照2.0的願景、失智者的照顧等問題。陳時中表示，政府補助型計畫雖無法每個都能成功，但過程中可發展創新，他認為民間力量無限大，透過補助計畫仍能成就相關事情。

陳時中說，目前長照三支箭，包含補助養護機構住民、身障機構補貼與日照補助、擴大外籍看護工家庭喘息服務等。如放寬喘息服務，去年開放實施後才用了611人，6100次，但考慮到照顧強度不一等需求，故將獨居、老老照顧等限制拿掉，期望增加使用人次；而在身障機構的收費上，政府會在有限財源內解決相關問題，並兼顧合理性，讓更需要的人感受到利多。