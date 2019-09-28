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幽靈船漂至大溪漁港擱淺 疑颱風從大陸漂日本再來台

驗出致癌物 善胃得、安保胃回收不再上架

2019-09-28 13:22聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國際藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac），其主成分雷尼替定（Ranitidine）被驗出含有微量的2A致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA）。其中兩藥廠輸入「葛蘭素善胃得注射液25毫克／毫升」及「安保胃膜衣錠150公絲」藥品，已配合國外原製造廠通知，全面下架回收，不再重新上架販售。

食藥署已接獲荷商葛蘭素史克藥廠台灣分公司及鴻汶醫藥公司通報，兩公司輸入「葛蘭素善胃得注射液25毫克／毫升（衛署藥輸字第017530號）」及「安保胃膜衣錠150公絲（衛署藥輸字第020323號）」藥品，已配合國外原製造廠通知，下架回收。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，食藥署20日下令所有含有雷尼替定的藥品，統統採預防性下架，直到檢驗未含有N-亞硝基二甲胺，才能恢復上架。上述兩款藥品本就在日前要求預防性下架名單中，研判即使自主檢驗合格也暫時不會再上架。

食藥署今公布第四波已證實未含有N-亞硝基二甲胺，可恢復上架的產品，累計至今已有13項市售含ranitidine成分藥品共120批，經檢驗合格，得恢復供應、銷售。

食藥署今公布可恢復上架的藥品，包括生達胃恩利膜衣錠150毫克、悅擬停膜衣錠150毫克、信東利爾錠膜衣錠150公絲、胃治潰注射液25公絲／公撮、胃治潰膜衣錠150毫克、固胃治潰膜衣錠、潰特得膜衣錠150公絲、吉適治潰定膜衣錠75毫克、吉適治潰定加強膜衣錠150毫克、衛達胃達舒膜衣錠150公絲、衛達胃達舒膜衣錠300公絲、佳得胃10公絲注射液、佳得胃注射液25毫克／毫升。

黃琴喨強調，食藥署每天公布最新可恢復上架的藥品名單與批號，當初第一時間要求業者應於10月18日以前完成檢驗，合格即可恢復上架，若未完成者10月18日將會對外公布名單。

國際知名藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac）其藥劑、注射...
國際知名藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac）其藥劑、注射液中成分被驗到含有致癌物，我國已配合國外原製造廠通知，下架回收。圖／食品藥物管理署提供
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食藥署

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