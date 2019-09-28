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高醫65論壇／大健康新經濟趨勢 長照、AI和醫療新商模　

2019-09-28 12:55聯合報 記者張益華╱即時報導

高齡社會是全球趨勢，也帶來機會和挑戰，尤其AI人工智慧進入醫療場域，成為醫療產業最熱門的關鍵字，長照政策走向更是攸關每個人的老後生活規畫及家人福利。由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系和聯合報健康事業部共同舉辦第三屆「高醫台北論壇」，今年主題為大健康新經濟趨勢，近二十位講者挑戰短講，分享最新的長照安居、AI醫療及健康新經濟進展。

高雄醫學大學校長鐘育志表示，台灣雖小是個美麗的寶島，資通訊電子產業關注醫療產業近年已成為趨勢。近年家庭結構的改變，尤其少子化，讓照顧人口逐年減少。台灣在1998年就有長照，直到2016年政府提出長照10年計畫，如長照2.0的目標，強調在地老化與創新，包含預防照護與醫療照護連結，如社區照顧整合、失智協助等，希望藉此讓政府、民眾、服務提供者間推動三贏。

鐘育志指出，很多人嚮往國外生活，但隨著年紀增長後，發現回到台灣仍最好，希望藉由大健康新經濟趨勢論壇，邀請產官學界專家，分享智慧醫療應用在健康促進的領域，因為「健康無價，沒有健康一切歸零」。

他也提及，高雄醫學大學多年前開辦樂齡大學，招收長輩入學，值得一提，這些學生都是最準時、 最認真的，畢業後還想繼續進修，成為終身學習的典範。

長期投入社會福利工作，弘道老人福利基金會董事林依瑩也分享在部落推動長照的經驗，她卸任台中市副市長後，考取多項證照，以泰雅族名字「puyat」，前往台中市和平區達觀部落擔任照服員，在第一線推動長照服務，希望讓長照變好用。

照服員人力不足，今年她在達觀部落開辦照服員培訓班，帶頭照顧重症患者，協助其他照服員上軌道，結訓後有八成留在部落擔任照服員。林依瑩從開案、媒合到上手，她協助解決照服員各種疑難雜症，不僅增加部落居民收入，也為病患家屬量身打造設計符合家屬需求的照顧計畫，由在地人服務在地人，更了解病患需求，成效良好。

論壇上，高雄市立大同醫院神經內科主任楊淵韓表示，台灣失智症患者人數愈來愈多，但有許多長者潛藏在社區內未被確診，原因是很多在基層診所就診者，常被當作是「純老化」，延誤治療時機。

因此大同醫院成立共照中心、與失智友善診所合作，協助診所醫護人員，進行認證、考試，直接為病患進行失智症評估，他以「AD8極早期失智症篩檢量表」為評估工具，及早發現並確診，讓患者和照護者有更好的生活品質。

楊淵韓說，大同醫院也推動「失智症成人子女研究計畫」，針對失智症患者子女展開追蹤，期望找到患者發病前的整合性生物標記，預先開發非藥物性的多重健腦訓練課程，包括書法、禪修、繪畫及體適能等，讓有失智症家族病史的中年人，提早預防，延緩發病。

高醫大健康新經濟趨勢論壇今早登場,現場近三百位民眾出席,非常踴躍。記者許正宏／攝...
高醫大健康新經濟趨勢論壇今早登場,現場近三百位民眾出席,非常踴躍。記者許正宏／攝影
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高雄市立大同醫院神經內科主任楊淵韓,在大健康新經濟趨勢論壇中,談打造在地特色的失...
高雄市立大同醫院神經內科主任楊淵韓,在大健康新經濟趨勢論壇中,談打造在地特色的失智共照網。 記者許正宏／攝影
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弘道老人福利基金會董事林依瑩在大健康新經濟趨勢論壇上分享,在部落推動長照的經驗。 記者許正宏／攝影
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高醫大健康新經濟趨勢論壇今早登場,高雄醫學大學校長鐘育志(右七)、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒(右八)、天成醫療體系董事長張育美(右六)等人、分享最新的長照安居等新進展。 記者許正宏／攝影
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高醫大健康新經濟趨勢論壇登場,高雄醫學大學校長鐘育志分享長照加上AI人工智慧，從...
高醫大健康新經濟趨勢論壇登場,高雄醫學大學校長鐘育志分享長照加上AI人工智慧，從學術銜接到臨床應用。 記者許正宏／攝影
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失智症長照照服員

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