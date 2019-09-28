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高醫65論壇／長照產業趨勢 大健康互聯網

2019-09-28 12:50聯合報 記者邱宜君╱即時報導

由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系與本報健康事業部共同舉辦第三屆「高醫台北論壇」，今年主題為大健康新經濟趨勢，近二十位知名講者以ＴＥＤ式短講分享最新的長照安居、ＡＩ醫療及健康新經濟進展。天成醫療體系董事長、金色年代長照法人董事長張育美，對兩岸高齡需求及長照產業趨勢，提出重要觀察和建議。

天成醫療體系董事長張育美指出，台灣老化速度全球第一，2025年老年人口超過20%，每5人就有一位65歲以上老人，進入超高齡社會，根據工研院推估，台灣高齡產業市場規模將可達到3.59兆。

張育美憂心，根據衛福部推估，今年國內失能人口約79．4萬人，以需求約兩成估算，近16萬人需住宿長照，目前只有10萬長照住宿式機構，缺口超過6萬張床。張育美表示，這6萬人的缺口不應全然要求家庭承擔，若能師法國際，提供更多機構照顧補助，勢必能減少長照悲歌發生，並幫助這至少6萬名筋疲力竭的照顧者，有機會重回就業市場。

蔡英文總統曾表示「希望機構照顧是不需要到很遠的地方。」張育美說，台灣醫療品質可近性最高，醫療品質高，醫療負擔能力高，因此區域醫院正是最適合投入社區長照的規模。張育美強調，長照的未來將以社區和居家為主，而且必須關注佔高齡族群八成以上亞健康長者的需求。天晟醫院目前已發展出結合醫療和長照的「大健康互聯網」，包括日照和長照機構，滿足不同階段照顧需求，尤其發展「居家復能」理念的5G服務，提供居家復健、居家護理、居家醫療、居家藥事、居家服務等，把健康送到家，深獲照顧者好評。

張育美指出，中國高齡化程度更甚，目前65歲以上人口已高達1.5億，預計到2050年將達顛峰值4.8億人，占總人口三分之一，這群銀髮族掌握社會上大部分的財富，對中國大陸銀色經濟及高齡產業發展扮演關鍵角色。到 2020 年，中國健康產業產值將達到8兆，2030年達到16兆人民幣，「健康+智能化」也會是健康中國的未來模式。天成醫療體系也積極佈局，參與杭州富春山居高爾夫球度假村健康管理模式。

張育美表示，老年化的時代，長照是國際議題也是產業，必須與科技結合。張育美透過運用智慧居服創新服務、居家服務即時管理等創新達成大健康互聯網的豐富經驗，展現科技創新幫助長照產業兼顧照顧者需求和獲利建立成功模式。

天成醫療體系董事長、金色年代長照法人董事長張育美，對兩岸高齡需求及長照產業趨勢，...
天成醫療體系董事長、金色年代長照法人董事長張育美，對兩岸高齡需求及長照產業趨勢，提出重要觀察和建議。記者許正宏／攝影
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天成醫療體系董事長、金色年代長照法人董事長張育美，對兩岸高齡需求及長照產業趨勢，...
天成醫療體系董事長、金色年代長照法人董事長張育美，對兩岸高齡需求及長照產業趨勢，提出重要觀察和建議。記者邱宜君／攝影
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長照老年人口

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