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教育翻轉人生 登山好手詹喬愉為尼泊爾雪巴族貧童發聲

2019-09-28 12:03聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣第二位登上聖母峰的女性詹喬愉昨天分享月初到尼泊爾走訪首都加德滿的雪巴育幼院的心得，體會到 「窮不是最可怕的，可怕的是一代代都沒有『受教育』的機會」。

詹喬愉接受環宇國際文教基金會（ICEF）的邀請擔任公益大使、為雪巴族貧童發聲。雪巴育幼院（Sherpa Children Home）於2015年尼泊爾大地震後，由環宇國際文教基金會協助設立，目前收容18位自加德滿都北、西藏交界因家園被摧毀而流離失所的雪巴族男女院童。

詹喬愉也拜訪了居住在「貧民窟」裡的醫學生Nima。Nima父親早逝、母親為了養活三個子女只好至海外當幫傭賺取微薄薪水。早熟的Nima努力讀書，希望透過教育翻轉人生，也期待將台灣各界的愛心轉化為善的延續，利用一己之力幫助和他一樣的窮人。

目前雪巴育幼院的18位男女院童窩居在不到30坪的空間，只有一間浴廁輪流使用，讀書寫字只能在地上或床上，蓋院計畫刻不容緩。如同大眾一般，詹喬愉也好奇「這麼多的窮人，要怎樣才能幫得完？」環宇副董林景德表示，為了讓公益服務能永續且更具效率，才有蓋院計畫。預計這計劃實現之後，不但可以幫助更多人，亦能更有效整合在高山小學及女子學校的服務。同時提供台灣有興趣至尼泊爾實習、做長期志工、田野調查及學術研究的人，一個如灘頭堡般的切入點式的服務據點。

環宇基金會預計興建3層樓、約120坪的院舍，目前已籌資購得約一塊50坪的土地，然建設經費待需360萬元，詹喬愉願國人發揮愛心，一同響應，捐款詳情請上網搜尋「環宇雪巴蓋院」。同時招募明年寒假尼泊爾志工團，愛心專線：02-2366-0743

詹喬愉與院童們的互動總是充滿歡笑。圖／環宇國際文教基金會提供
詹喬愉與院童們的互動總是充滿歡笑。圖／環宇國際文教基金會提供
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訪視團的志工一起去探訪住在貧民窟的受資助醫學生 Nima。圖／環宇國際文教基金會...
訪視團的志工一起去探訪住在貧民窟的受資助醫學生 Nima。圖／環宇國際文教基金會提供
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尼泊爾育幼院愛心

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