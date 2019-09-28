親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

願景／明日餐桌好食市集 讓飲食選擇成為改變力量

2019-09-28 11:47聯合報 記者梁玉芳╱即時報導

大雨天，最好逛的不淋雨市集，就在台北松山文創園區四、五號倉庫──聯合報系願景工程舉辦的「明日餐桌」好食市集活動，一次聚集多個食農組織，與消費者見面；讓每一次的飲食選擇，變成改變的力量。

許多家長帶著小朋友參加「明日餐桌」好食市集活動。
許多家長帶著小朋友參加「明日餐桌」好食市集活動。
分享

聯合報系願景工程今年以「負責任的生活者」為年度主軸，繼推出「都市在發燒」等跨國系列報導及「綠生活實踐+」影像故事，今天在台北松山文創園區舉辦「明日餐桌」好食市集活動，十月初將再重磅推出「永續能源之路」跨國專題，邀讀者一起探訪如何為永續地球負起責任。

即使下著傾盆大雨，在松山文創懷舊倉庫中舉辦的好食市集，仍有不少親子參加，也有狗兒和主人一起穿上雨衣來趕集。市集分為五大區，食育、食安、食農、倫理消費、零浪費。

由「芒果社企」帶來的食育桌遊，吸引最多親子參育，透過遊戲，帶領孩子了解食物的產地及生長，進入飲食教育的世界。

「無二」、「三久無毒豬」、「人良油坊」提供安全無毒的美食，現場製作，陣陣香味，讓人理解無添加「真食物」的吸引力。呼應願景工程今年推出的「舌尖上的化學」專題引介的「Clean Label（潔淨標示）運動」。

願景工程日前推出「美味的代價」專題，邀請讀者思考倫理消費─餐桌上的人道精神，進一步關係經濟動物的飼養環境是否符合人道及友善標準。「家樂福文教基金會」、動物社會研究會與蛋農成立的「友善雞蛋聯盟」邀你一起倡議與支持動物福利。

「好食講座」早上由「城市小農」創辦人吳睿耘開場，教民眾如何在都市中種菜，盆栽就能種出餐桌上的青菜。下午還有台灣頂尖生態觀察家林青峰、親子烹飪教養家林家岑、台灣文史作家曹銘宗等人接力開講，帶你認識田裡的腳印、從食物名稱話說從頭。全天精彩活動，免費入場。響應環保參與活動請自備餐具。

許多家長帶著小朋友參加「明日餐桌」好食市集活動。
許多家長帶著小朋友參加「明日餐桌」好食市集活動。
分享

願景文創親子

相關新聞

颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 09:15

最快年底 2歲以下乘車須用後向安全椅

2019-09-28 00:42

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 11:44

東北風影響 北部東半部局部短暫陣雨

2019-09-28 09:04

純電動計程車僅占萬分之四 車隊：營業車高耗損會卻步

2019-09-28 10:21

台東夜市抵用券全台通用受歡迎 飯店：配額太少不夠發

2019-09-28 11:19

全台唯一電動車隊打不進計程車市場 轉型服務企業客戶

2019-09-28 11:04

受豪雨影響 汐止新台五路二段一度淹水

2019-09-28 12:00

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24

教育翻轉人生 登山好手詹喬愉為尼泊爾雪巴族貧童發聲

2019-09-28 12:03

省時方便還是塞車配噪音？他問住學校附近利弊 網友點關鍵：距離產生美

2019-09-28 12:00

高醫65論壇／侯明鋒：照顧厝邊長者是高醫使命

2019-09-28 11:39

高雄前鎮現第一型本土登革熱 疾管署研判在鳳山感染

2019-09-28 11:25

夜市券上路刺激消費？ 攤商：多少有幫助

2019-09-28 11:12

高醫65論壇／智慧醫療成趨勢 手機應用課最受長者歡迎

2019-09-28 11:06

花蓮東大門夜市持抵用券消費者不少 業者有感

2019-09-28 10:35

夜市抵用券 業者反應頗佳

2019-09-28 10:18

去年台灣遭盜刷22億 記住這9招可自保

2019-09-28 09:00

米塔預計今增強為颱風 吳德榮：下周一最近台灣

2019-09-28 08:10

台北也有藍晒圖！IMPACT團隊讓學界智財走進生活

2019-09-28 04:06

生產子宮破裂 醫：可超音波檢查

2019-09-28 01:01

健康你我他／肺炎風險高 糖友打疫苗保險

2019-09-28 01:01

1925專線 24小時免費心理諮詢

2019-09-28 01:01

深腦刺激術 連線手機即時監控

2019-09-28 01:01

大腸癌轉移腹膜 溫熱化療續命

2019-09-28 01:01

美電子煙一周5死 民團批台專賣店林立

2019-09-28 00:42

明年健保總額喬不攏 最快11月拍板

2019-09-28 00:42

米塔颱風 最快今生成

2019-09-28 00:42

熱水泡茶包 數十億塑膠微粒下肚

2019-09-28 00:42

健檢發現血壓高尿酸高 發憤減重4個月狠甩18.3公斤

2019-09-27 23:34

早診早治 3醫院攜手終結食道惡魔

2019-09-27 23:08

肺炎疫苗免費打 新北擴及65歲

2019-09-27 23:06

茶包恐含大量塑膠微粒 食藥署明年起要查我國背景值

2019-09-27 20:23

第三波合格胃藥公布 食藥署主動監測高風險主成分

2019-09-27 20:10

電動輪椅許可證得放大標示在車體後 違法最高可罰200萬

2019-09-27 20:08

外送收到訂單竟備註「到公司門口打手槍」 網笑瘋：服務業難為

2019-09-27 20:00

台法美術館推出《TATTOO刺青-身之印》 從邊陲到主流

2019-09-27 19:14

明年健保總額喬不攏 交由衛福部長11月拍板

2019-09-27 18:21

長榮航空取消罷工空服優待機票 裁決下月17日出爐

2019-09-27 17:46
看更多

熱門文章

影／桃機首度查獲活體狐獴寶寶 吃奶模樣超可愛

2019-09-27 20:53

颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 09:15

米塔預計今增強為颱風 吳德榮：下周一最近台灣

2019-09-28 08:10

一封掛號信讓男友發現被戴綠帽 管理員：還領嗎？

2019-09-27 17:50

去年台灣遭盜刷22億 記住這9招可自保

2019-09-28 09:00

開放81條林道、整建35山屋 蘇貞昌30日宣布山林大解禁

2019-09-27 16:21

剛認識女生2天就被問年薪存款 他想放生遭網友酸

2019-09-27 14:23

加國研究 塑膠茶包加熱恐有數10億顆塑膠微粒

2019-09-27 14:44

長期脹氣便秘竟罹腸癌3期 腸子都塞住了

2019-09-27 14:03

買一送一來了！國際咖啡日10月1日登場 業者推優惠吸客

2019-09-27 13:22

雲林第二季工作職缺數大於求職千人 薪資最高上看43K

2019-09-27 16:23

茶包恐含大量塑膠微粒 食藥署明年起要查我國背景值

2019-09-27 20:23

一團黑黑的！小黑熊誤闖村落偷吃雞 被村民逮正著

2019-09-27 22:41

健檢發現血壓高尿酸高 發憤減重4個月狠甩18.3公斤

2019-09-27 23:34

迎接國際咖啡日！萊爾富雲端超商App限時優惠「美式咖啡買10送10」

2019-09-27 16:47

東北角持續3小時強降雨 員山子下午今年第二次分洪

2019-09-27 16:40

好吃麻豆紅柚怎麼挑？柚子專家說把握3點原則

2019-09-27 16:35

女醫生產子宮也破裂 同事搶救保住孩子和子宮

2019-09-27 16:39

茶袋含塑化劑 長期喝恐增加乳癌風險

2019-09-27 13:55

熱水泡茶包 數十億塑膠微粒下肚

2019-09-28 00:42

每日星座運勢／獅子對待他人寬容些　別給伴侶壓力

2019-09-28 00:00

日商力邀到東京開書店 誠品如何超越全球最美的「蔦屋」？

2019-09-27 14:49

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24

39歲換燈泡摔成腰椎骨折 術後重新挺直站立

2019-09-27 13:46

長榮航空取消罷工空服優待機票 裁決下月17日出爐

2019-09-27 17:46

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

美電子煙一周5死 民團批台專賣店林立

2019-09-28 00:42

電子煙肺病一周5死 民團：公衛台灣菸防政策遲鈍無感

2019-09-27 14:12

旅客注意！雙溪-四腳亭電車線故障 單線雙向通行5車站受阻

2019-09-27 13:05

大雨！蘇花山路避免駛入 宜蘭新寮瀑布步道封閉

2019-09-27 14:18

電動輪椅許可證得放大標示在車體後 違法最高可罰200萬

2019-09-27 20:08

海壽司推「只要1元」優惠 還有「現殺生魚片」免費吃

2019-09-27 16:19

最快年底 2歲以下乘車須用後向安全椅

2019-09-28 00:42

誠品生活週年慶！女士必瘋狂的獨家買一送一、超值折扣

2019-09-27 15:17

早診、早治、早防 北中南三醫院攜手終結食道癌惡魔

2019-09-27 17:14

台北也有藍晒圖！IMPACT團隊讓學界智財走進生活

2019-09-28 04:06

勞動部函釋：若比照公部門日曆 打工族適用彈性放假

2019-09-27 16:53

beard papa聯手森永牛奶糖 3款復刻滋味10月1日開賣

2019-09-27 14:36

第三波合格胃藥公布 食藥署主動監測高風險主成分

2019-09-27 20:10

台東夜市抵用券全台通用受歡迎 飯店：配額太少不夠發

2019-09-28 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top