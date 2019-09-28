願景／明日餐桌好食市集 讓飲食選擇成為改變力量

2019-09-28 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 梁玉芳 ╱即時報導



大雨天，最好逛的不淋雨市集，就在台北松山文創園區四、五號倉庫──聯合報系願景工程舉辦的「明日餐桌」好食市集活動，一次聚集多個食農組織，與消費者見面；讓每一次的飲食選擇，變成改變的力量。

許多家長帶著小朋友參加「明日餐桌」好食市集活動。 分享 facebook

聯合報系願景工程今年以「負責任的生活者」為年度主軸，繼推出「都市在發燒」等跨國系列報導及「綠生活實踐+」影像故事，今天在台北松山文創園區舉辦「明日餐桌」好食市集活動，十月初將再重磅推出「永續能源之路」跨國專題，邀讀者一起探訪如何為永續地球負起責任。

即使下著傾盆大雨，在松山文創懷舊倉庫中舉辦的好食市集，仍有不少親子參加，也有狗兒和主人一起穿上雨衣來趕集。市集分為五大區，食育、食安、食農、倫理消費、零浪費。

由「芒果社企」帶來的食育桌遊，吸引最多親子參育，透過遊戲，帶領孩子了解食物的產地及生長，進入飲食教育的世界。

「無二」、「三久無毒豬」、「人良油坊」提供安全無毒的美食，現場製作，陣陣香味，讓人理解無添加「真食物」的吸引力。呼應願景工程今年推出的「舌尖上的化學」專題引介的「Clean Label（潔淨標示）運動」。

願景工程日前推出「美味的代價」專題，邀請讀者思考倫理消費─餐桌上的人道精神，進一步關係經濟動物的飼養環境是否符合人道及友善標準。「家樂福文教基金會」、動物社會研究會與蛋農成立的「友善雞蛋聯盟」邀你一起倡議與支持動物福利。