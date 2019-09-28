高醫65論壇／侯明鋒：照顧厝邊長者是高醫使命

2019-09-28 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



高齡化時代未來，健康應走入社區和偏鄉。由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系與聯合報健康事業部，今共同舉辦第三屆「高醫台北論壇」。今年主題為大健康新經濟趨勢，邀請近20位知名講者，以TED式短講，分享最新的長照安居、AI醫療及健康新經濟進展。

包含衛福部長陳時中、高醫大校長鐘育志、高醫大附醫院長侯明鋒、金色年代長照法人董事長張育美、弘道基金會董事林依瑩等醫師與長照專家進行座談，分享最新的長照政策。

高醫大附醫院長侯明鋒，以「建構社區長照，照護零距離」進行演講。他表示在高齡化時代打造健康的未來，走入社區和偏鄉，照顧厝邊的長者，是高醫的精神和使命，每個分院都有因地制宜的照顧特色。例如旗下高雄大同醫院，將民族國中置教室修整為日間照顧中心，可容納120位長者，達到活化校園、老幼共學的理想；每天都有團體專程來參觀高醫發展日照中心的經驗，並帶動社區的經濟。

而旗下的小港醫院，則運用醫院的社福基金，四年前開始照顧山明社區的原住民長者，促成許多感人故事。像是原本住在違章建築的88歲原住民Vuvu奶奶，因感動於高醫在社區的耕耘，也願意搬到更安全健康的住所。高醫也帶領社區居民參加國際健康城市交流，促成日本專家團體來參訪，許多長者參加日本松本世界健康首都大會，激動地說是這輩子第一次出國，得到很大的滿足。