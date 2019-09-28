高雄前鎮現第一型本土登革熱 疾管署研判在鳳山感染

2019-09-28 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄第一型本土登革熱自9月初在苓雅區、鳳山區爆發後，連前鎮區都出現疫情。疾管署今公布，高雄市新增一例本土登革熱案例，為前鎮區10多歲國中生，由於這名國中生曾出沒日前鳳山區個案活動地，研判就是在鳳山遭病媒蚊叮咬感染，目前高雄市登革熱第一型本土個案已累積共5例。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案於9月20日陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及噁心嘔吐等症狀，經2次就醫均診斷為感冒，因症狀無改善，9月26日再次就醫收治住院，9月27日經登革熱NS1快篩陽性後通報，並於當晚檢驗確診感染登革病毒第一型。目前個案住院中，同住家人均無疑似症狀。

個案近期無國外旅遊史，活動地以前鎮區竹南里的住家、學校周邊及鳳山區的老爺里為主。因本案活動地鄰近9月14日公布鳳山區第一型個案老爺里及海洋里活動地，研判於鳳山區感染可能性較高。衛生單位已針對個案居住地執行孳生源檢查及噴藥作業，並規劃社區及活動地緊急防治工作，社區持續監測至10月21日。

羅一鈞表示，雖今再次出現在鳳山遭感染的病例，高雄市第一型登革熱新個案增加速度慢，研判疫情仍在控制中，目前高雄市登革熱第一型本土個案已累積共5例，其中鳳山區3例，苓雅區、前鎮區各1例。

今年截至9月27日國內累計87例本土登革熱病例，以高雄市57例居冠、其次為台南市26例、新北市2例，及桃園市、台北市各1例。另有397例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多。