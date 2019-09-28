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高雄前鎮現第一型本土登革熱 疾管署研判在鳳山感染

2019-09-28 11:25聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄第一型本土登革熱自9月初在苓雅區、鳳山區爆發後，連前鎮區都出現疫情。疾管署今公布，高雄市新增一例本土登革熱案例，為前鎮區10多歲國中生，由於這名國中生曾出沒日前鳳山區個案活動地，研判就是在鳳山遭病媒蚊叮咬感染，目前高雄市登革熱第一型本土個案已累積共5例。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案於9月20日陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及噁心嘔吐等症狀，經2次就醫均診斷為感冒，因症狀無改善，9月26日再次就醫收治住院，9月27日經登革熱NS1快篩陽性後通報，並於當晚檢驗確診感染登革病毒第一型。目前個案住院中，同住家人均無疑似症狀。

個案近期無國外旅遊史，活動地以前鎮區竹南里的住家、學校周邊及鳳山區的老爺里為主。因本案活動地鄰近9月14日公布鳳山區第一型個案老爺里及海洋里活動地，研判於鳳山區感染可能性較高。衛生單位已針對個案居住地執行孳生源檢查及噴藥作業，並規劃社區及活動地緊急防治工作，社區持續監測至10月21日。

羅一鈞表示，雖今再次出現在鳳山遭感染的病例，高雄市第一型登革熱新個案增加速度慢，研判疫情仍在控制中，目前高雄市登革熱第一型本土個案已累積共5例，其中鳳山區3例，苓雅區、前鎮區各1例。

今年截至9月27日國內累計87例本土登革熱病例，以高雄市57例居冠、其次為台南市26例、新北市2例，及桃園市、台北市各1例。另有397例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多。

羅一鈞呼籲，近期仍持續有降雨發生，民眾平時應注意防蚊措施，並留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

疾管署防疫人員於高雄市鳳山區本土登革熱個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提...
疾管署防疫人員於高雄市鳳山區本土登革熱個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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登革熱高雄市

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