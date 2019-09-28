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台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24聯合報 記者潘乃欣董俞佳╱即時報導

沙烏地阿拉伯宣布首次開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光，包括台灣民眾在內的49國的外國旅客可在抵達沙烏地後申請落地簽證，或持事先申請的電子簽證入境，開放措施自29日起生效。觀光局提醒有意前往旅遊的民眾注意女性進入清真寺的規範。

觀光局業務組科長李宗盈說，建議國人旅遊前注意外交部發布的旅遊警示。當地如有戰亂，外交部通常會發程度高的旅遊警示。同時也要找合法的旅行社、合格的領隊，並在出門前保旅遊平安險。

國人赴回教國家旅遊已經很常見，例如去馬來西亞。這顯示國人對回教國家文化不至於太陌生，他只特別提醒，女性應注意進入清真寺的規範。

觀光局國際組組長黃勢芳說，沙國開放觀光，也要吸引對方來台旅遊，足夠的雙向發展才能讓航班平衡。觀光局過去已在中東建置台灣形象廣告，因應赴中東遊客增加，觀光局也積極籌備在當地成立資訊中心，促進雙邊旅遊資訊流通。

創新旅行社董事長李奇嶽分析，阿拉伯應該跟杜拜一樣，是小眾的旅遊市場，畢竟距離遠，當地消費高，旅行費用自然昂貴，估計對於整體出境旅遊市場的分布影響不會很大。至於另一個中東國家杜拜，李奇嶽表示，這幾年到杜拜的旅客皆有增加，主要是有直飛的航班，還有阿聯酋航空促銷票價，但仍屬於少數行程。

旅行公會全聯會國際事務委員會召集人葉庭林說，國人赴中東旅遊以杜拜為主，但其他回教國家，也一直有一些小眾旅遊團。遊客通常是去過很多國家，才報名中東團。

據指出，赴沙國旅遊包括簽證費、保險費、增值稅、相關交易費在內，電子簽證費用為463.44里亞爾（約新台幣3834元）。赴沙烏地觀光時，未滿18歲者須由年滿18歲者陪同。電子簽證效期一年，簽證持有人可於效期內多次入境，最多停留90天。

這個極端保守穆斯林王國原本規定外籍女性外出須披黑紗袍，現在則放寬女性觀光客衣著規定，也取消女性須由他人陪伴的規定。

沙烏地阿拉伯宣布首次開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光。路透
沙烏地阿拉伯宣布首次開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光。路透
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簽證中東杜拜沙烏地阿拉伯穆斯林

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