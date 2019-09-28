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含致癌物胃藥風波 2款藥將回收不再上架

2019-09-28 11:26中央社 台北28日電

含致癌物胃藥風波未完，食藥署今天宣布接獲藥廠通知，「葛蘭素善胃得注射液25毫克/毫升」、「安保胃膜衣錠150公絲」將配合原廠通知，全面下架回收，不再重新上架販售。

知名藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」日前被歐美驗出含有致癌疑慮的不純物N-亞硝基二甲胺（NDMA）成分，衛生福利部食品藥物管理署統計，全台有21家藥廠生產雷尼替丁（ranitidine）成分藥品，領有38張藥品許可證，每年健保用量達8000萬顆。

為避免民眾將含不純物的藥品吃下肚，食藥署20日宣布全台38款藥預防性下架，業者必須在10月18日前檢驗合格，才可重新上架。

食藥署藥品組科長洪國登今天表示，昨天下午接獲荷商葛蘭素史克藥廠公司台灣分公司及鴻汶醫藥實業公司通報，其旗下藥品「葛蘭素善胃得注射液25毫克/毫升」、「安保膜衣錠150公絲」將配合國外原製造廠通知，全面自主下架回收，不再重新上架。

洪國登指出，這些產品預計將於一個月內回收完畢，屆時藥廠將繳交報告告知回收數量、藥品處理方式、回收原因以及未來如何避免類似情況再次發生。

截至目前為止，全台共有13款藥品、共120批檢驗合格，重新上架販售。

合格產品包括「生達胃恩利膜衣錠150毫克」、「悅擬停膜衣錠150毫克」、「信東利爾錠膜衣錠150公絲」、「胃治潰注射液25公絲/公撮」、「胃治潰膜衣錠150毫克」、「固胃治潰膜衣錠」、「潰特得膜衣錠150公絲」、「吉適治潰定膜衣錠75毫克」、「吉適治潰定加強膜衣錠150毫克」、「衛達胃達舒膜衣錠150公絲」、「衛達胃達舒膜衣錠300公絲」、「佳得胃10公絲注射液」、「佳得胃注射液25毫克/毫升」。

食藥署健保

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