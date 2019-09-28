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高醫65論壇／智慧醫療成趨勢 手機應用課最受長者歡迎

2019-09-28 11:06聯合報 記者簡浩正╱即時報導

大健康新經濟，未來將朝智慧醫療與健康促進。高雄醫學大學65周年系列講座，今在台北舉辦第三屆論壇，由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫療體系和聯合報健康事業部共同舉辦大健康新經濟趨勢論壇，邀請近20位知名講者挑戰短講，包括高醫校長鐘育志、高醫附醫院長侯明鋒、天成醫療體系董事長張育美等人、分享最新的長照安居、AI醫療及健康新經濟進展。其中，手機應用是長者最喜歡的課程。

高醫大學校長鐘育志表示，台灣雖小是個美麗的寶島，資通訊電子產業關注醫療產業近年已成為趨勢。近年家庭結構的改變，尤其是少子化，讓照顧人口逐年減少。台灣在1998年就有長照，直到2016年政府提出長照10年計畫，如長照2.0的目標，強調在地老化與創新，包含預防照護與醫療照護連結，如社區照顧整合、失智協助等，希望藉此讓政府、民眾、服務提供者間推動三贏。

鐘育志指出，很多人嚮往國外生活，但隨著年紀增長後，發現回到台灣仍最好，希望藉由大健康新經濟趨勢論壇，邀請產官學界專家，分享智慧醫療應用在健康促進的領域，因為「健康無價，沒有健康一切歸零」。

他也提及，高雄醫學大學多年前開辦樂齡大學，招收長輩入學，值得一提，這些學生都是最準時、 最認真的，畢業後還想繼續進修，成為終身學習的典範。

高醫大附設中和醫院院長侯明鋒，今出席時被在場主持人笑稱是「副總統候選人」，他笑說名字最近常在電視中出現，但今天不講政治。侯明鋒說，大健康新經濟不只政策會影響，健康產業也會受影響，此跟政治、政府再醫療政策面上的規畫有關係。

侯明鋒說，高醫在南部體系是最大的醫療體系，高醫近年關注於長照或社區老化在老年人口所扮演的角色，他說長者的需要中生代或年輕人未必知道，如透過樂齡大學等課程舉辦，就是讓這些長者透過課程學習。他之前在大同醫院服務時曾開樂齡課程，其中最受歡迎的課程竟是「手機應用」，本來一個鐘頭的課上到兩小時，講者被這些長者包圍、爭相詢問手機程式如何操作，才知長者需求不僅僅是健康。

天成醫療體系董事長張育美表示，高醫是南台灣醫療重鎮，過去60多年來，培養很多傑出校友，除了這次與會的北榮副院長陳適安、新光醫院副院長洪子仁，還有長庚醫院肝臟移植專家陳肇隆、整型外科權威魏福全，美國知名泌尿科呂福泰教授，還有國際知名藥學專家李國雄院士，都是高醫大傑出校友。

張育美期許高醫作為大健康科技領導者，每年舉辦台北論壇除了與全台灣菁英分享產學成果，也促進台灣、兩岸、國際交流。

高醫大健康新經濟趨勢論壇今早登場,高雄醫學大學校長鐘育志(右七)、高雄醫學大學附...
高醫大健康新經濟趨勢論壇今早登場,高雄醫學大學校長鐘育志(右七)、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒(右八)、天成醫療體系董事長張育美(右六)等人、分享最新的長照安居等新進展。 記者許正宏／攝影
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高醫長照

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