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恰是傳奇14／「模範生」恰哥要退休 王威晨不捨

全台唯一電動車隊打不進計程車市場 轉型服務企業客戶

2019-09-28 11:04聯合報 記者董俞佳╱即時報導

環保交通在國際興起，台灣也有電動車隊，ZEV車隊執行長王日新表示，目前的客戶主要是對環保、減碳較有意識的歐美在台企業，雖然不限制電動車款，但現在車型主要是特斯拉，有七成的司機是車主。另外，由於電動車要價不斐，也對外招募閒置的特斯拉，雇用司機營運。

台灣的電動車隊ZEV。記者董俞佳／攝影
台灣的電動車隊ZEV。記者董俞佳／攝影
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王日新於倫敦研讀環保工程期間，特別關注空氣汙染的議題，回台後，也因此投入減少空氣汙染以及交通減碳的行動，他跟幾個好朋友合作發起零碳車隊，車上還裝置空氣汙染監測器，跑到哪、測到哪。

特斯拉電動車一台要價百萬起跳，王日新表示，現在車隊固定合作的電動車約有十幾台，大約有七成的司機都是車主本身，另外有些車主則是買了特斯拉後，交給他們管理，車子取得執照後可以合法地營業，再由受訓過後的司機來開，每趟車資，車主約可取得五成分潤。

王日新表示，車隊本來是想以計程車模式營運，但是後來發現，台灣的計程車業仍是較為傳統的產業，創新比較不容易，因此改為企業服務。現在一台車每天約可以接送6到8趟，搭乘電動車一趟，可以減少六成碳排。服務對象多是國外旅客，或是對環保比較在意的企業請他們提供機場接送等載客服務。

部分計程車司機認為電動車維修費高，王日新表示，若以里程數來說，電動車的壽命比燃油車長很多，因為電動車沒有引擎只有馬達，馬達因是一個很成熟的技術，鋰電池完善保護下，壽命可以很長。

他估計這些第一批進到台灣的特斯拉電動車，里程壽命可以有80萬到100萬公里，但一般車輛，可能30到40萬公里，引擎就要大修。

空氣方面，王日新說，依照目前車隊的數據，台北市的道路以基隆路、市民大道、復興北路空氣最差，其中復興北路還是規畫為自行車道的路段。王日新說，這些道路主要是兩旁大樓高、擴散不容易，以及有高架道路等所影響，導致空氣品質比較差。

台灣也有電動車隊，ZEV車隊執行長王日新說，目前的客戶主要是對環保、減碳較有意識...
台灣也有電動車隊，ZEV車隊執行長王日新說，目前的客戶主要是對環保、減碳較有意識的歐美在台企業。記者董俞佳／攝影
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特斯拉車主計程車環保電動車

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