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純電動計程車僅占萬分之四 車隊：營業車高耗損會卻步

2019-09-28 10:21聯合報 記者董俞佳╱即時報導

為了減少空氣汙染以及碳排放，世界各國都有電動車目標，被視為大眾運輸之一的計程車也不例外。美國紐約有針對計程車制定乾淨空氣法規，中國大陸的深圳則已經全面推動計程車電動化，英國則光是倫敦就有1700輛電動計程車。回到我國，根據交通部的統計數據顯示，截至今年8月為止，全台只有37輛純電動計程車，僅占總數萬分之四。

美國純電動車品牌特斯拉，在台北花博園區成立充電站。本報資料照片
美國純電動車品牌特斯拉，在台北花博園區成立充電站。本報資料照片
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都市裡的計程車十分密集，也是移動空氣汙染來源之一。根據交通部統計，現在全台87030輛計程車中，有37輛電動車。蔡英文總統今年2月與計程車業者餐敘，宣布推出計程車汰舊換新方案，其中補助換電動車最高35萬元，共有9輛符合資格的計程車申請為電動車，預計年底前總計會再增至46輛。

台灣大車隊是全台最大的車隊，該車隊行銷企畫處經理黃盈慈表示，目前車隊以油電混合的車比較多，電動車較少，新竹區有一台特斯拉營業，不過乘客透過叫車系統無法指定車輛。除非剛好有坐到，想再搭乘可用包車的形式搭乘。

黃盈慈轉述司機的話說，營業用車每天跑車，里程數高、時間長，擔憂電池壽命可能因此比較短，三、五年要換一次電池得花數萬元，此外，電動車維修、購車成本較高等，都是他們不換電動車的原因。

交通部路政司表示，為鼓勵計程車汰換為較環保的電動車為主，給予較高的補助。不過電動車目前仍是要價百萬以上的車子，對多為個體經營的駕駛來說，開不到幾年就折舊，若賣給二手車商也不容易回收，是較少換購電動車的主原。

雖然電動計程車數量有限，不過，油電混合計程車的數量有增加。公路總局表示，老舊計程車更新補助措施中，有1905輛計程車申請換為油電混和車。環保署指出，油電混合車消耗汽油少，加速表現較佳，被視為比普通燃油車更為環保。全台灣有3萬1千多輛油電混和的計程車。

計程車空氣汙染電動車環保

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