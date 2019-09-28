日宣布颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



日本氣象廳今天上午9時宣布第18號颱風米塔（Mitag）形成。中央氣象局表示，稍晚將跟進宣布颱風形成。氣象局表示，颱風路徑仍在判斷中，預計下周一、下周二影響台灣最大，北部、東半部會有明顯降雨。

日本氣象廳宣布第18號颱風米塔形成。圖／取自日本氣象廳官網 分享 facebook

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天上午9時，被日本氣象廳宣布升級為颱風，日本氣象廳資料顯示，米塔目前中心最大風速為每秒18公尺，最大瞬間風速每秒25公尺。

氣象局預報員李孟軒表示，目前米塔颱風距離鵝鑾鼻1600公里，路徑上還在討論，不過目前速度蠻快的，預計下周一、下周二影響台灣最明顯。

影響地區方面，李孟軒表示，由於颱風是從東方海面北上，北部、東北部的降雨還是會最多，北部要留意局部大雨，花東則是短暫雨，中南部則是山區有雨勢。至於影響台灣的程度？李孟軒表示，還需待路徑觀察。

天氣方面，李孟軒說，今明兩天仍偏東北風，迎風面容易下雨，北部，目前大台北地區、宜蘭雨勢明顯。下周溫度方面，各地高低溫23到28度，屬於舒適的天氣。

其他天氣注意事項，李孟軒說，由於颱風逐漸接近台灣，從下周一開始到下周三，基隆北海岸、東半部、恆春半島有長浪，沿海活動特別注意。