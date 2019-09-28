米塔預計今增強為颱風 吳德榮：下周一最近台灣

2019-09-28 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



新北市汐止、金山從今天零時至上午8時，累積雨量逾百毫米，中央氣象局也已對台北市、新北市地區及基隆北海岸、宜蘭地區發布大雨或豪雨特報。

最新(27日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下周一系集成員大多通過石垣島附近，但也有部分路徑離台灣較近(左圖)。強風範圍侵襲機率圖亦顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5％(深綠)至40％(黃色)被侵襲的機率(右圖)。圖／取自「三立準氣象·老大洩天機」專欄 分享 facebook

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今明受東北風影響，明晚至下周二上半天更因颱風外圍環流，迎風面雨勢還會增大。預計今天增強為颱風的米塔雖以通過石垣島一帶的機率最高，但台灣也存在一些被侵襲的風險，不容忽視，仍應密切觀察最新資料。

吳德榮表示，最新（27日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天受東北風影響；北部、東北部有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區因地形條件而有較大雨勢；明晚至下周二上半天迎風面雨勢增大。白天北台灣微涼至舒適、中南部微熱，早晚各地氣溫仍稍涼。今日氣溫：北部22至27度，中部23至31度，南部23至33度，東部22至32度。

他說， 最新模式模擬顯示，下周二（1日）下半天起颱風遠離，水氣逐漸減少；北台灣雨後多雲，中部山區、南台灣及花東仍有局部短暫雨的機率。下周三、四（2、3日）各地轉乾，為晴時多雲、秋高氣爽的天氣；白天微熱、早晚微涼，午後南部山區有零星降雨。

至於菲律賓東方海域的熱帶低壓，吳德榮指出，預計今天將發展為輕度颱風米塔，其路徑大致沿太平洋高壓邊緣，先向西北西；下周一大約在台灣東側北轉，經石垣島一帶，距台灣最近，強度也將增強至「中颱」，下周二再轉向東北，中心撲向日、韓之間對馬海峽一帶。

他說，下周一系集成員大多通過石垣島附近，強風範圍侵襲機率圖亦顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5%至40%的機率。意謂「米塔」中心雖以通過石垣島一帶的機率最高，但台灣亦存在一些被侵襲的風險，不容忽視，仍應密切觀察最新資料的調整。