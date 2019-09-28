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台北也有藍晒圖！IMPACT團隊讓學界智財走進生活

2019-09-28 04:06聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

2019台灣創新技術博覽會在台北世貿一館登場，展期為本月26至28日。教育部IMPACT台灣加值營運管理中心的9個團隊也設展，展區以鮮明藍晒圖為設計意念，加上結合日常生活食、衣、住、行的互動體驗，邀觀眾入內體驗智慧生活。

其中，大同大學智慧物聯網研究中心以「趨近零成本，阿公阿嬤能輕鬆使用，又安全自動的網路連結」為開發契機，自行開發出一套結合人工智慧、雲端、霧端與終端的物聯網完整解決方案。當中的AIoT智能閘道器，結合邊緣運算、IoT標準協定與24小時不間斷容錯機制，減少配置成本。同時也內建專家系統與機器學習機制，提供大數據的分析與智慧互動，打造智慧物聯網的各種應用基礎。

台北科技大學的研究團隊以「機器人像天車一樣，設在天花板上運作，透過浮空投影或特殊裝置來提供服務」為研發構想，導入ROS機器人系統，以模組概念開發配合不同功能的服務。他們目前鎖定溫室與高單價經濟植物，用機器人精準偵測病變投藥可增加產能，並有效運用空間。

北科大團隊表示，他們未來計畫進入GITHUB，開放技術共同打造全新型態服務型機器人。

宜蘭大學蜜蜂與蜂產品研發中心主任陳裕文及其團隊，則以取得專利的凝晶蜂蜜製備方法，大幅改良製作效率。他們讓吃慣在地荔枝與龍眼花蜜的台灣民眾，也能享受PHF活性等級不下於國外高級蜂蜜的台灣味。團隊指出，每月5至7月才能產製的台灣特種蜂膠，抗發炎及修護力強，具市場潛力。

教育部表示，IMPACT台灣智財加值營運管理中心以「學界智財」為核心，協助學校在智權生命週期從萌芽到消滅各個階段，導入產、官、學、研、創投等國內外關鍵資源，賦予學校智慧財產權活化運用之契機，創造以智取勝的軟硬實力。

教育部說，IMPACT團隊由具有智財相關實務經驗之專業人員，及外部智權、財會、商業、產業、技術、行銷、創投各領域之專家顧問所組成，提供學界最適切的智財服務。

IMPACT協同主持人李達生表示，台灣學界研發能量豐沛，但專注學術領域鑽研的學者，對產業需求很陌生，往往也缺乏溝通傳達研發成果的行銷技巧。以IMPACT台灣智財加值營運管理中心為媒介平台，讓學界創意獲得曝光，與產業互動合作，使智能實力改變明日生活的夢想成為可能，創造影響。

2019台灣創新技術博覽會在台北世貿一館登場，教育部IMPACT台灣加值營運管理...
2019台灣創新技術博覽會在台北世貿一館登場，教育部IMPACT台灣加值營運管理中心的9個團隊也設展，展區以鮮明藍晒圖為設計意念。圖／IMPACT台灣加值營運管理中心提供
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教育部物聯網蜂蜜

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