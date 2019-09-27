茶包恐含大量塑膠微粒 食藥署明年起要查我國背景值

2019-09-27 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國際知名期刊環境科學與技術期刊（Environmental Science and Technology），刊出加拿大蒙特婁麥基爾大學（McGill University）提出的塑膠微粒調查報告，研究團隊發現部分高價茶袋於熱水中會釋出數十億顆的塑膠微粒，衛福部食藥署回應，國際上針對塑膠微粒對人體的危害尚未確立，但明年將調查我國包裝飲用水等的塑膠微粒背景值。

該研究團隊，取出茶袋裡的茶葉，將空茶袋置入攝氏九十五度的熱水裡，發現單一塑膠製茶袋在熱水裡，就會釋出大約一百一十六億顆塑膠微粒及卅一億顆更小的奈米微粒，且肉眼完全看不見這些粒子，根據這份研究，自茶包釋出的微粒量，是以前傳出的其他食品的數倍之多。

塑膠微粒廣泛出現在環境裡，包括自來水、瓶裝水和一些食物裡。世界衛生組織（WHO）說，飲用水裡的這些微柆不似會造成風險，但此一研究發現是基於「有限的訊息」，呼籲對這個主題進行更廣泛的研究。

食藥署食品組研究技師施孋恩表示，塑膠微粒是國際正熱烈討論的議題，但尚未有國家訂出食品中塑膠微粒的標準，一方面是檢驗方法受限，另方面是塑膠微粒對於人體的傷害，尚未被證實，該研究是透過手工的方法，逐一算出檢出的塑膠微粒。我國在一Ｏ六年曾檢驗十件茶包袋是否含有塑化劑，十件皆未被檢出。