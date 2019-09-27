第三波合格胃藥公布 食藥署主動監測高風險主成分

2019-09-27 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國際藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac），其主成分雷尼替定（Ranitidine）被驗出含有微量的2A致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA），食藥署下令所有含有雷尼替定的藥品，統統採預防性下架，直到檢驗未含有N-亞硝基二甲胺，才能恢復上架，食藥署今公布第三波已證實未含有N-亞硝基二甲胺，可恢復上架的產品，累計至今已有12項產品可恢復上架。

食藥署今公布可恢復上架的藥品，包括生達胃恩利膜衣錠150毫克、悅擬停膜衣錠150毫克、信東利爾錠膜衣錠150公絲、胃治潰注射液25公絲／公撮、胃治潰膜衣錠150毫克、固胃治潰膜衣錠、潰特得膜衣錠150公絲、吉適治潰定膜衣錠75毫克、吉適治潰定加強膜衣錠150毫克、衛達胃達舒膜衣錠150公絲、佳得胃10公絲注射液、佳得胃注射液25毫克／毫升。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，食藥署每天下午5點公布最新可恢復上架的藥品名單與批號，當初第一時間要求業者應於10月18日以前完成檢驗，合格即可恢復上架，若未完成者10月18日將會對外公布名單。

由於目前僅針對主成分為雷尼替定（Ranitidine）的藥品做一預防性下架的管制，許多藥師認為與雷尼替定同類型的成分，也可能具有風險。