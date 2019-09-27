電動輪椅許可證得放大標示在車體後 違法最高可罰200萬

2019-09-27 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



未來購買醫療電動代步車、動力式輪椅，輪椅的正後方可能都會標示大大「許可證字號」，以區別其他非醫療器材的電動代步車，如高爾夫球車。衛福部食藥署25日預告醫療用電動代步車以及動力式輪椅標示應刊載事項，要求未來業者販售這兩類輪椅，在輪椅後方需標示字體50號的許可證字號，若通過正面衝撞測試，同樣也需標示，該草案仍在60天預告期內，蒐集各界意見，最快預計2個月後公告施行。

食藥署預告「醫療器材分類品項『O.3800 醫療用電動代步車』、『O.3860 動力式輪椅』之標示應刊載事項」草案，食藥署醫粧組科長林欣慧解釋，該草案是針對現行已經取得許可證的醫療用電動代步車、動力式輪椅，增加標示項目。

林欣慧表示，過去這2類輪椅的許可證字號，由業者自行標示在車體上，常見的位置在手把、車體上等處，但有不少民眾反映在購買輪椅時找不到許可證字號，擔心買到拼裝車或是不合格的輪椅，才提出未來業者販售這兩類輪椅時，應將許可證字號統一標示在輪椅車體的正後方明顯可見之處，字體不得小於電腦字體50號字。

除了提出許可證的標示建議以外，林欣慧表示，有些輪椅族希望購買的輪椅，未來也能搭乘公車等交通工具，在選購上希望挑選到更安全的輪椅，目前有業者主動做輪椅的正面向前座椅的正面衝撞測試，檢附CNS 14964-19、ISO 7176-19等類型的報告，食藥署也核准確認部分輪椅業者的相關報告。

為了提高民眾選擇安全度高的輪椅，若有完成測試且獲得食藥署認可的輪椅，同樣在該草案中訂定，業者未來販售該產品時，須在輪椅車體的正後方明顯處，標示「本產品已通過機動車輛正面向前座椅之正面衝擊測試」字樣，且字體不得小於電腦字體50號字。

林欣慧表示，標示的方法可以是噴漆，或是直接黏貼貼紙，標示方式不限，僅要求字體大小，不得小於50號字。