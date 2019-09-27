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高鐵南延估2031年通車 潘孟安：盼縮短工期早日完工

2019-09-27 19:58聯合報 記者江國豪╱即時報導

交通部拍板高鐵南延屏東方案，將採用「左營案」路線，並推估最快2031年才能完工通車。屏東縣潘孟安得知結果後表示，高鐵南延攸關國土整體發展，跨過高屏溪也是環台交通建設的重要「門檻」，未來還應該再往南延，甚至東延到台東，才有助提升國家競爭力及均衡城鄉發展，但他也希望中央能審慎評估作業期程及工期，讓高鐵列車早日開進屏東。

先前高鐵南延仍在路線之爭時，潘孟安曾表態認為「左營案」可行性比較高，如今交通部拍板方案正合屏縣府心意。潘孟安表示，縣府曾做民調，逾8成以上的屏東縣民對高鐵有深刻期待，他從立委時代爭取到現在超過14年，終於讓高鐵能夠跨越高屏溪，這對屏東交通建設是重要的一步

潘孟安感謝中央支持高鐵南延屏東，實現屏東人多年來的企盼，不過，「左營案」從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝僅約17.5公里，環評、細部設計等加上工期，目前估算要10年左右才能完工，這比當年高鐵從台北到新左營站339公里所花時間還久，潘孟安建議中央應就縮短時程進行研議。

潘孟安指出，行政院於1990年核定高鐵案，從台北至左營全長339公里，因為系統規格、環評、土地徵收等前置作業時間較長，但從1999年3月動工，2007年2月正式通車營運，不到8年就完成；而高鐵南延「左營案」，從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝僅約17.5公里，卻要花上10年的時間，似乎不合邏輯。

他認為，高鐵南延「左營案」已無當年系統規格的爭議，且行經路線需要徵收拆遷部分也較少，如果扣除綜合規畫、細部設計、環境影響評估一年半時間，希望施工期能否縮短期程，不要讓屏東人等太久。

交通部拍板高鐵南延屏東方案，將採用「左營案」路線，並推估最快2031年才能完工通...
交通部拍板高鐵南延屏東方案，將採用「左營案」路線，並推估最快2031年才能完工通車。圖／本報資料照片
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潘孟安建議中央應就縮短時程進行研議。圖／屏東縣政府提供
潘孟安建議中央應就縮短時程進行研議。圖／屏東縣政府提供
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高鐵屏東縣潘孟安

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