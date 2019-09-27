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含致癌物胃藥暫歇 12款檢驗合格重新上架

2019-09-27 20:44中央社 台北27日電

含致癌物胃藥風波暫歇，食藥署今天公布最新合格名單，共有12款胃藥產品檢驗合格、重新上架。藥師也呼籲，食藥署、健保署研擬應變機制，避免民眾用藥出現空窗期。

葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」日前被歐美驗出含有致癌疑慮的不純物N-亞硝基二甲胺（NDMA）成分，衛生福利部食品藥物管理署統計，全台有21家藥廠生產雷尼替丁（ranitidine）成分藥品，領有38張藥品許可證，每年健保用量達8000萬顆。

為避免民眾將含不純物的藥品吃下肚，食藥署20日宣布全台38款藥預防性下架，要求業者必須檢驗合格，才可重新上架。

食藥署今天下午5時公布最新檢驗合格名單（https://tinyurl.com/y4vftr2p），共有12款、120批藥品檢驗合格，恢復上架。

合格產品包括：生達胃恩利膜衣錠150毫克、悅擬停膜衣錠150毫克、信東利爾錠膜衣錠150公絲、胃治潰注射液25公絲/公撮、胃治潰膜衣錠150毫克、固胃治潰膜衣錠、潰特得膜衣錠150公絲、吉適治潰定膜衣錠75毫克、吉適治潰定加強膜衣錠 150 毫克、衛達胃達舒膜衣錠150公絲、佳得胃10公絲注射液、佳得胃注射液25毫克/毫升。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎今天受訪時表示，去年同樣被驗出NDMA的降血壓藥是不可停藥的藥品，因此一傳出含有致癌疑慮的不純物，就引發民眾恐慌，但這次的胃藥屬於階段性的藥品，吃幾個月就可停藥，影響也不及去年大。

但沈采穎也坦言，全台雷尼替丁預防性下架後，確實出現一段時間的空窗期，藥師也無法替患者換藥，面臨開不出藥的窘境；她建議，健保署應和食藥署研擬出一套應變機制，一旦類似事件發生時，可立即公布替代藥品，讓民眾有藥可吃。

此外，沈采穎也強調，目前已有文獻顯示，不只雷尼替丁、纈沙坦原料藥可能含NDMA，恐有多達33種原料藥都有含NDMA的疑慮，涵蓋血糖藥、抗生素、抗憂鬱劑等，呼籲衛福部未雨綢繆，別等到國外發現問題，才開始重視。

食藥署健保患者

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