高鐵延伸屏東案選「左營案」 高市府表示「遺憾」

2019-09-27 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



對於高鐵延伸屏東案交通部採「左營」方案報院，高雄市政府表示「遺憾」，高市仍屬意「高雄火車站案」，向中央喊話，希望中央審慎評估，聽取更多專業意見，進行更嚴謹的專業評估，讓全案有轉圜空間。

高雄市府表示，「 很遺憾」交通部採行左營方案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退嚕」再延伸到屏東，希望中央能更審慎的評估，如財務規劃，區域發展之願景，高屏產業發展之需求及未來高鐵營運的調度。

高市府表示，曾於審查會中指出，高鐵南延如果進入高雄市中心區，對都市發展相當有助益，如同台北市具有二個高鐵站、台北車站和南港站一樣；高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。

高市府指出，高雄車站方案鄰近市區大型開發及開發中計畫，高雄車站及鳳山車站市地重劃、前鎮區亞洲新灣區開發案等，未來可有效提升運量及經濟效益，並帶動城市新創產業發展。