親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭台銘「無黨一身輕」！國民黨依程序註銷黨籍

高鐵延伸屏東案選「左營案」 高市府表示「遺憾」

2019-09-27 19:34聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

對於高鐵延伸屏東案交通部採「左營」方案報院，高雄市政府表示「遺憾」，高市仍屬意「高雄火車站案」，向中央喊話，希望中央審慎評估，聽取更多專業意見，進行更嚴謹的專業評估，讓全案有轉圜空間。

高雄市府表示，「 很遺憾」交通部採行左營方案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退嚕」再延伸到屏東，希望中央能更審慎的評估，如財務規劃，區域發展之願景，高屏產業發展之需求及未來高鐵營運的調度。

高市府表示，曾於審查會中指出，高鐵南延如果進入高雄市中心區，對都市發展相當有助益，如同台北市具有二個高鐵站、台北車站和南港站一樣；高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。

高市府指出，高雄車站方案鄰近市區大型開發及開發中計畫，高雄車站及鳳山車站市地重劃、前鎮區亞洲新灣區開發案等，未來可有效提升運量及經濟效益，並帶動城市新創產業發展。

高市府說，希望中央能納入高鐵進入高雄市中心區方案，也希望中央能對高市府的建議持續進行可行性及綜合規劃、都市計畫變更、用地取得及地上物拆遷、環評及高鐵合約變更等，高市府將採開放態度了解民眾意見，進行後續協助。

對於高鐵延伸屏東案交通部採「左營」方案報院，高雄市政府表示「遺憾」，高市仍屬意「...
對於高鐵延伸屏東案交通部採「左營」方案報院，高雄市政府表示「遺憾」，高市仍屬意「高雄火車站案」並向中央喊話，希望中央審慎評估。圖／報系資料照片
分享

高鐵高雄車站高雄市

相關新聞

長榮航空取消罷工空服優待機票 裁決下月17日出爐

2019-09-27 17:46

影╱別以為吸食愷他命不過就是包尿布 死亡率也高出3到4倍

2019-09-27 17:12

女醫生產子宮也破裂 同事搶救保住孩子和子宮

2019-09-27 16:39

好吃麻豆紅柚怎麼挑？柚子專家說把握3點原則

2019-09-27 16:35

外送收到訂單竟備註「到公司門口打手槍」 網笑瘋：服務業難為

2019-09-27 20:00

開放81條林道、整建35山屋 蘇貞昌30日宣布山林大解禁

2019-09-27 16:21

高鐵南延估2031年通車 潘孟安：盼縮短工期早日完工

2019-09-27 19:58

台法美術館推出《TATTOO刺青-身之印》 從邊陲到主流

2019-09-27 19:14

明年健保總額喬不攏 交由衛福部長11月拍板

2019-09-27 18:21

早診、早治、早防 北中南三醫院攜手終結食道癌惡魔

2019-09-27 17:14

勞動部函釋：若比照公部門日曆 打工族適用彈性放假

2019-09-27 16:53

東北角持續3小時強降雨 員山子下午今年第二次分洪

2019-09-27 16:40

日商力邀到東京開書店 誠品如何超越全球最美的「蔦屋」？

2019-09-27 14:49

加國研究 塑膠茶包加熱恐有數10億顆塑膠微粒

2019-09-27 14:44

做香氛靠這個 林試所研發特殊低溫乾燥製程

2019-09-27 14:25

驚！台灣每年平均發生41起森林火災

2019-09-27 14:24

大雨！蘇花山路避免駛入 宜蘭新寮瀑布步道封閉

2019-09-27 14:18

電子煙肺病一周5死 民團：公衛台灣菸防政策遲鈍無感

2019-09-27 14:12

當弱勢成更弱勢 氣候變遷下的高風險族群

2019-09-27 14:11

長期脹氣便秘竟罹腸癌3期 腸子都塞住了

2019-09-27 14:03

茶袋含塑化劑 長期喝恐增加乳癌風險

2019-09-27 13:55

39歲換燈泡摔成腰椎骨折 術後重新挺直站立

2019-09-27 13:46

「病人自主權利法」今年上路 奇美請來布偶演出宣傳

2019-09-27 13:24

網購包裝減量 環署最快10月公布配合業者名單

2019-09-27 13:23

旅客注意！雙溪-四腳亭電車線故障 單線雙向通行5車站受阻

2019-09-27 13:05

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

漁民節慶祝活動！12名模範漁民先出爐

2019-09-27 13:01

票秒殺！野村萬齋首度攜父子來台 登衛武營表演狂言劇場

2019-09-27 12:45

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

用生命表達！小孩揮毫寫下「迫不及待」 萬人笑噴：看得我都急了

2019-09-27 12:00

WOW！這台捷運能吃東西 還有夢幻玻璃屋秘境

2019-09-27 11:37

機捷車廂能吃東西？桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 11:18

車主鬆口氣！油價終結連2漲 汽油估30日起小跌0.2元

2019-09-27 11:04

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

陸客不來導遊生計苦 交通部擬用3措施協助導遊

2019-09-27 10:58

搭捷運看全運會 北捷攜手機捷列車彩繪變身

2019-09-27 10:30

「空汙巨獸」來襲！環團陳情興達電廠燃煤機組全停

2019-09-27 10:11

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07
看更多

熱門文章

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

10/1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52

剛認識女生2天就被問年薪存款 他想放生遭網友酸

2019-09-27 14:23

開放81條林道、整建35山屋 蘇貞昌30日宣布山林大解禁

2019-09-27 16:21

加國研究 塑膠茶包加熱恐有數10億顆塑膠微粒

2019-09-27 14:44

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

每日星座運勢／雙魚今日不妨陪家人　工作易得相助

2019-09-27 00:00

【婚姻故事】陳瓊華／雞同鴨講四十年

2019-09-27 06:00

一封掛號信讓男友發現被戴綠帽 管理員：還領嗎？

2019-09-27 17:50

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

雲林第二季工作職缺數大於求職千人 薪資最高上看43K

2019-09-27 16:23

不再「大箱子裝小產品」 網購包裝減量指引十月上路

2019-09-26 21:25

機捷車廂能吃東西？桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 11:18

買一送一來了！國際咖啡日10月1日登場 業者推優惠吸客

2019-09-27 13:22

【生活點滴】梁純綉／一個人的幸福食光

2019-09-27 06:00

百年好滋味！即食麵「吳宅初惑」進軍全台小7門市

2019-09-26 20:46

陸客緊縮衝擊華語導遊 交通部長林佳龍射三箭

2019-09-27 10:52

長期脹氣便秘竟罹腸癌3期 腸子都塞住了

2019-09-27 14:03

瓦斯爐、熱水器補助 10月上路

2019-09-26 23:52

東北角持續3小時強降雨 員山子下午今年第二次分洪

2019-09-27 16:40

戴口罩、避免到戶外！雲嘉南高屏空品連三天「紅害」

2019-09-27 05:02

網購包裝減量 PChome、Yahoo響應

2019-09-27 00:29

加熱式菸品妾身未明 3年「暫扣」逾4萬條菸草

2019-09-27 04:28

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

預期颱風路徑更偏西 彭啟明：留意與台灣的距離

2019-09-27 09:40

日商力邀到東京開書店 誠品如何超越全球最美的「蔦屋」？

2019-09-27 14:49

女醫生產子宮也破裂 同事搶救保住孩子和子宮

2019-09-27 16:39

4米高骷髏王來襲！ 六福村萬聖「墓碑鎮」入園變妝優惠599

2019-09-27 00:58

宜蘭留意超大豪雨！北北基6縣市豪大雨特報 明天才趨緩

2019-09-27 09:58

【食力】 過度追求健康飲食可能是一種病！小心患上「健康食品癡迷症」

2019-09-27 09:15

迎接國際咖啡日！萊爾富雲端超商App限時優惠「美式咖啡買10送10」

2019-09-27 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top