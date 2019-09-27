親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台北法案下一步？簽訂美台自由貿易協定之布局

蔡英文派「未來副手」賴清德赴美？賴營：無關蔡賴配

茶包疑含上億塑膠微粒 食藥署將研究

2019-09-27 20:48中央社 台北27日電

國際一項研究指出，部分茶包泡在熱水中會釋出數十億顆塑膠微粒。食藥署表示，目前塑膠微粒健康風險還未可知，明年將針對茶包、包裝飲用水的塑膠微粒含量展開研究。

聯合晚報報導，一篇刊登在環境科學與技術期刊（Environmental Science and Technology）的研究顯示，加拿大有大學研究發現，部分茶包泡在熱水中會釋出數十億顆塑膠微粒，喝茶者恐將塑膠微粒喝下肚。

該期刊日前也曾刊登相關研究指出，瓶裝水中的塑膠微粒比自來水多22倍，若整年都喝瓶裝水，可能攝取多達13萬顆塑膠微粒。

衛生福利部食品藥物管理署食品組研究技師施孋恩今天接受中央社記者採訪時表示，根據目前掌握到的狀況，國際間暫無統一的塑膠微粒檢驗方法，也沒有國家針對茶包或飲用水訂定塑膠微粒標準。

施孋恩說，世界衛生組織（WHO）也認為此研究不夠完整，並沒有指出塑膠微粒可能帶來的健康風險，應進行更完整的研究。

她解釋，傳統茶包大多是棉的材質，但熱水泡久可能會破掉，因此才有業者加入塑膠材質，增加茶包耐用度；為了避免這類茶包有塑化劑溶出，食藥署民國106年曾針對10件塑膠茶包進行高溫測試，全數檢驗合格，未溶出塑化劑。

施孋恩指出，為了瞭解食品中塑膠微粒背景值究竟有多少，預計明年將進行相關研究，除了開發塑膠微粒檢驗方法，初步也規劃針對包裝飲用水進行塑膠微粒背景值調查，屆時也可能將含塑膠成分的茶包一併納入研究。

塑膠微粒塑化劑

相關新聞

電動輪椅許可證得放大標示在車體後 違法最高可罰200萬

2019-09-27 20:08

第三波合格胃藥公布 食藥署主動監測高風險主成分

2019-09-27 20:10

外送收到訂單竟備註「到公司門口打手槍」 網笑瘋：服務業難為

2019-09-27 20:00

台法美術館推出《TATTOO刺青-身之印》 從邊陲到主流

2019-09-27 19:14

明年健保總額喬不攏 交由衛福部長11月拍板

2019-09-27 18:21

長榮航空取消罷工空服優待機票 裁決下月17日出爐

2019-09-27 17:46

早診、早治、早防 北中南三醫院攜手終結食道癌惡魔

2019-09-27 17:14

影╱別以為吸食愷他命不過就是包尿布 死亡率也高出3到4倍

2019-09-27 17:12

勞動部函釋：若比照公部門日曆 打工族適用彈性放假

2019-09-27 16:53

東北角持續3小時強降雨 員山子下午今年第二次分洪

2019-09-27 16:40

女醫生產子宮也破裂 同事搶救保住孩子和子宮

2019-09-27 16:39

好吃麻豆紅柚怎麼挑？柚子專家說把握3點原則

2019-09-27 16:35

開放81條林道、整建35山屋 蘇貞昌30日宣布山林大解禁

2019-09-27 16:21

日商力邀到東京開書店 誠品如何超越全球最美的「蔦屋」？

2019-09-27 14:49

加國研究 塑膠茶包加熱恐有數10億顆塑膠微粒

2019-09-27 14:44

做香氛靠這個 林試所研發特殊低溫乾燥製程

2019-09-27 14:25

驚！台灣每年平均發生41起森林火災

2019-09-27 14:24

大雨！蘇花山路避免駛入 宜蘭新寮瀑布步道封閉

2019-09-27 14:18

電子煙肺病一周5死 民團：公衛台灣菸防政策遲鈍無感

2019-09-27 14:12

當弱勢成更弱勢 氣候變遷下的高風險族群

2019-09-27 14:11

長期脹氣便秘竟罹腸癌3期 腸子都塞住了

2019-09-27 14:03

茶袋含塑化劑 長期喝恐增加乳癌風險

2019-09-27 13:55

39歲換燈泡摔成腰椎骨折 術後重新挺直站立

2019-09-27 13:46

「病人自主權利法」今年上路 奇美請來布偶演出宣傳

2019-09-27 13:24

網購包裝減量 環署最快10月公布配合業者名單

2019-09-27 13:23

旅客注意！雙溪-四腳亭電車線故障 單線雙向通行5車站受阻

2019-09-27 13:05

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

漁民節慶祝活動！12名模範漁民先出爐

2019-09-27 13:01

票秒殺！野村萬齋首度攜父子來台 登衛武營表演狂言劇場

2019-09-27 12:45

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

用生命表達！小孩揮毫寫下「迫不及待」 萬人笑噴：看得我都急了

2019-09-27 12:00

WOW！這台捷運能吃東西 還有夢幻玻璃屋秘境

2019-09-27 11:37

機捷車廂能吃東西？桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 11:18

車主鬆口氣！油價終結連2漲 汽油估30日起小跌0.2元

2019-09-27 11:04

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

陸客不來導遊生計苦 交通部擬用3措施協助導遊

2019-09-27 10:58

搭捷運看全運會 北捷攜手機捷列車彩繪變身

2019-09-27 10:30

「空汙巨獸」來襲！環團陳情興達電廠燃煤機組全停

2019-09-27 10:11
看更多

熱門文章

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

開放81條林道、整建35山屋 蘇貞昌30日宣布山林大解禁

2019-09-27 16:21

剛認識女生2天就被問年薪存款 他想放生遭網友酸

2019-09-27 14:23

加國研究 塑膠茶包加熱恐有數10億顆塑膠微粒

2019-09-27 14:44

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

一封掛號信讓男友發現被戴綠帽 管理員：還領嗎？

2019-09-27 17:50

每日星座運勢／雙魚今日不妨陪家人　工作易得相助

2019-09-27 00:00

【婚姻故事】陳瓊華／雞同鴨講四十年

2019-09-27 06:00

雲林第二季工作職缺數大於求職千人 薪資最高上看43K

2019-09-27 16:23

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

機捷車廂能吃東西？桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 11:18

買一送一來了！國際咖啡日10月1日登場 業者推優惠吸客

2019-09-27 13:22

影／桃機首度查獲活體狐獴寶寶 吃奶模樣超可愛

2019-09-27 20:53

【生活點滴】梁純綉／一個人的幸福食光

2019-09-27 06:00

陸客緊縮衝擊華語導遊 交通部長林佳龍射三箭

2019-09-27 10:52

東北角持續3小時強降雨 員山子下午今年第二次分洪

2019-09-27 16:40

不再「大箱子裝小產品」 網購包裝減量指引十月上路

2019-09-26 21:25

女醫生產子宮也破裂 同事搶救保住孩子和子宮

2019-09-27 16:39

長期脹氣便秘竟罹腸癌3期 腸子都塞住了

2019-09-27 14:03

迎接國際咖啡日！萊爾富雲端超商App限時優惠「美式咖啡買10送10」

2019-09-27 16:47

瓦斯爐、熱水器補助 10月上路

2019-09-26 23:52

戴口罩、避免到戶外！雲嘉南高屏空品連三天「紅害」

2019-09-27 05:02

網購包裝減量 PChome、Yahoo響應

2019-09-27 00:29

加熱式菸品妾身未明 3年「暫扣」逾4萬條菸草

2019-09-27 04:28

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

預期颱風路徑更偏西 彭啟明：留意與台灣的距離

2019-09-27 09:40

日商力邀到東京開書店 誠品如何超越全球最美的「蔦屋」？

2019-09-27 14:49

好吃麻豆紅柚怎麼挑？柚子專家說把握3點原則

2019-09-27 16:35

宜蘭留意超大豪雨！北北基6縣市豪大雨特報 明天才趨緩

2019-09-27 09:58

4米高骷髏王來襲！ 六福村萬聖「墓碑鎮」入園變妝優惠599

2019-09-27 00:58

【食力】 過度追求健康飲食可能是一種病！小心患上「健康食品癡迷症」

2019-09-27 09:15

「空汙巨獸」來襲！環團陳情興達電廠燃煤機組全停

2019-09-27 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top