明年健保總額喬不攏 交由衛福部長11月拍板

2019-09-27 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



明年七千多億元健保總額大餅，醫界爭食。歷經兩天、共16小時健保總額會議協商，僅中醫、牙醫協商成功；醫院和西醫基層診所在Ｃ肝檢驗、非協商因素等項目上，與付費者代表喬不攏，協商破局，最後兩案併陳，將交由衛福部長陳時中拍板，預估最快11月拍板決議。

依協商共識，109年度牙醫部門總額467.61億元、成長率3.87％，其中12.47億將用以高溫高壓消毒方式取代化學藥物浸泡消毒，全面提升牙醫院所感染管控品質；中醫部門總額273.16億元、成長率5.39％，將編列6.34億調升藥費，並將臨床常見自費中藥納入健保給付，減少民眾自費。

此外，因應衛福部202消除C肝政策，109年於醫院、西醫基層部門及其他預算共編列C型肝炎藥費81.66億元，較108年增加16.3億元，預計治療約5萬1000人。

健保總額108年突破7千億大關後，健保會執行秘書周淑婉說，因應我國人口結構老化、人口成長及醫療服務成本上升等因素，明年成長率為3.708%至5.5%，健保會從9月26日上午9時半協商至凌晨12時，27日上午11時繼續協商，但也僅有中醫、牙醫協商成功，醫院和西醫基層診所未達共識。

周淑婉表示，醫院部門雖未獲共識，但醫界及消費者代表雙方僅「使用C型肝炎新藥後所需檢驗費用」2.33億元一項有不同看法，付費者認為，C肝新藥減少併發症所節省費用應足以支付，不宜增加預；但醫院代表認為，不增加預算支應，恐排擠一般醫療服務費用。

雖醫院及消費者代表對「醫療服務成本指數改變率所增加預算」談定預算為103.85億元，但使用僅住院醫師納勞基法所增加人事成本費用及急重難症費用達成共識。消費者代表雖提出，增加重症護理、藥師費等建議，但醫界擔憂僅提高部分重症人員給付，恐引起其他醫療人員非議，需通盤考量。