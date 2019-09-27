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早診、早治、早防 北中南三醫院攜手終結食道癌惡魔

2019-09-27 17:14聯合報 記者王昭月╱即時報導

食道癌近年愈來愈年輕化，包括裕隆集團前董事長嚴凱泰號與藝人安迪都因食道癌驟逝，由於發生初期沒有徵兆，以致常錯失治療良機，醫界表示，其實藉助強化影像系統早期偵測，即可早期治療，目前北、中、南醫療院所已串連成立防治平台，促進民眾提高警覺。

義大醫院、亞東醫院及員生醫院今午連袂宣示「終結食道惡魔」，盼透過防治平台，將篩檢及治療食道癌的經驗技術推廣全台，並彙集專精的學術研究訂出治療規範，進而普及化。

亞東醫院超音波暨內視鏡中心主任鍾承軒表示，食道癌在男性癌症10大死因中排名第9，每年約2000新發個案，每10萬人有15人死亡，死亡成長率遠勝於肝、肺、大腸等癌症，而患者多屬中壯年，是台灣生產率的支柱，未能早期治療，5年存活率僅剩15%。

他說，食道癌危險因子與慢性黏膜發炎、飲食型態及基因等有關，有用菸酒與檳榔習慣及頭頸部癌症患者，罹患食道癌機率高達195倍，不可輕忽。預防之道除戒除菸酒檳榔，也能借助影像強化系統或特殊光源等功能的內視鏡，早期揪出病變。

員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑提醒，食道癌有2至3成是與胃食道逆流有關，曾有一名警察不堪其擾，槍殺女友後自戕身亡，但亦有患者開刀兩次後變成吞嚥困難，痛不欲生，最後接受內視鏡治療，逆轉人生。

義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫表示，目前食道癌有很好的診斷利器，如果發現食道鱗狀細胞有異形增生等癌前病變，可用內視鏡射頻消融術治療，將晶片置於病變區精準控制食道的粘膜層，再進行電燒等治療，操作簡便，也幾乎不會產生穿孔出血等創傷，目前健保署有提供部分給付，讓需要的患者可以得到適當的治療。

員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑（左起）、義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫、...
員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑（左起）、義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫、亞東醫院超音波暨內視鏡中心主任鍾承軒，今午連袂宣布共同成立食道癌防治平台。記者王昭月／攝影
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員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑（左起）、義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫、...
員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑（左起）、義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫、亞東醫院超音波暨內視鏡中心主任鍾承軒，今天連袂宣布共同成立食道癌防治平台。記者王昭月／攝影
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目前食道癌可利用內視鏡射頻消融術治療，健保署已有部分給付。記者王昭月／攝影
目前食道癌可利用內視鏡射頻消融術治療，健保署已有部分給付。記者王昭月／攝影
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食道癌患者癌症

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