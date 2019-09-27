早診、早治、早防 北中南三醫院攜手終結食道癌惡魔

2019-09-27 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



食道癌近年愈來愈年輕化，包括裕隆集團前董事長嚴凱泰號與藝人安迪都因食道癌驟逝，由於發生初期沒有徵兆，以致常錯失治療良機，醫界表示，其實藉助強化影像系統早期偵測，即可早期治療，目前北、中、南醫療院所已串連成立防治平台，促進民眾提高警覺。

義大醫院、亞東醫院及員生醫院今午連袂宣示「終結食道惡魔」，盼透過防治平台，將篩檢及治療食道癌的經驗技術推廣全台，並彙集專精的學術研究訂出治療規範，進而普及化。

亞東醫院超音波暨內視鏡中心主任鍾承軒表示，食道癌在男性癌症10大死因中排名第9，每年約2000新發個案，每10萬人有15人死亡，死亡成長率遠勝於肝、肺、大腸等癌症，而患者多屬中壯年，是台灣生產率的支柱，未能早期治療，5年存活率僅剩15%。

他說，食道癌危險因子與慢性黏膜發炎、飲食型態及基因等有關，有用菸酒與檳榔習慣及頭頸部癌症患者，罹患食道癌機率高達195倍，不可輕忽。預防之道除戒除菸酒檳榔，也能借助影像強化系統或特殊光源等功能的內視鏡，早期揪出病變。

員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑提醒，食道癌有2至3成是與胃食道逆流有關，曾有一名警察不堪其擾，槍殺女友後自戕身亡，但亦有患者開刀兩次後變成吞嚥困難，痛不欲生，最後接受內視鏡治療，逆轉人生。