別以為吸食愷他命不過就是包尿布 死亡率也高出3到4倍

2019-09-27 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



別以為吸食愷他命僅有包尿布的風險，台大公衛學院流病學預防醫學研究所教授陳為堅公布最新調查，使用愷他命者，3年內死亡率是一般人3到4倍，原因以非自然死亡為主，最常見的是過量致死及自殺。分析也發現，使用愷他命者容易引起精神疾病，3年內因精神疾病住院者比一般人高出2.6倍。

衛福部食藥署7月公布107年全國物質使用調查結果，非法藥物使用以安非他命居首，其次為愷他命，凸顯近年愷他命濫用仍居高不下。陳為堅與團隊為瞭解愷他命濫用後的危害，分析我國2009年到2017年，因使用第三、四級毒品遭受到行政處罰者，並挑出初犯者，分析使用後3年內死亡率、住院率等。

陳為堅表示，分析初次使用愷他命者，3年內死亡的機率是一般人3倍到4倍，死亡原因以「非自然死亡」為主要原因，非自然死亡原因中，以毒品使用過量、自殺為主，這類非自然死亡發生機率是一般人的10倍以上；初次使用愷他命後，3年內有2.6倍的機率會因精神疾病住院。

我國2009年到2017年初次使用愷他命者，總計約有4萬1000多人，陳為堅表示，2013年人數達到最高峰，為8688人，隨政府積極宣傳，2017年初次使用者已降至2195人，雖然初次使用者人數下降，但是使用過再犯比例高，仍是政府未來要解決愷他命濫用的一大課題。