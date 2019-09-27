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109年C肝新藥預算破81億 預計治療5.1萬人

2019-09-27 18:48中央社 台北27日電

健保總額協商今天落幕，決議明年C肝新藥預算共新台幣81億元，預計可治療5.1萬人；明年也將斥資6億元將民眾到中醫診所就醫時常用的自費藥品納入健保給付，減輕民眾負擔。

衛生福利部全民健康保險會昨天起展開為期2天的健保總額協商會議，由醫界、付費者代表，針對醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等部門明年的總額預算進行協商。

健保會執行秘書周淑婉今天會後在衛福部接受媒體採訪時表示，今年健保總額預算為新台幣7139.78億元，明年成長率為3.708%至5.5%間，醫界、付費者代表歷經2天共16小時馬拉松式協商，截至今天中午會議結束時，僅有牙醫、中醫部門達成共識，西醫基層、醫院部門宣告無共識。

總額方面目前共有醫界、付費者2方案，醫界方案為7541.26億元、付費者方案為7519.8億元，將兩案並陳由衛福部長陳時中拍板定案。

周淑婉說，根據協商結果，牙醫部門總額為467.61億元，成長率3.876%，其中有超過12億元將用於提升牙醫院所感染管制品質，盼全面將牙醫院所器械消毒法從現行藥劑浸泡消毒，改為高溫高壓消毒。

中醫部門總額方面為中醫273.16億元，成長率5.393%，其中有超過6億元將用於調升藥費，並將民眾就醫時常用的自費中藥納入健保給付，減少民眾負擔，中醫界今年底會將規劃納入健保的品項提至健保會討論。

這次討論最久的是醫院部門，連2天討論超過5小時，周淑婉說，雙方爭點主要在於C肝治療衍生的檢驗費用約2.33億元，其中付費者認為C肝新藥已納入健保有段時日，應可減少C肝併發症衍生的醫療費用，不宜再增加預算；醫界則認為若C肝檢驗費用納入健保，恐排擠其他醫療服務點值。

討論時間第2久的則是西醫基層部門，共耗時3.5小時，由於雙方在新醫療科技、家庭醫師整合照護計畫等方面歧見大，尤其付費者代表提出希望非協商因素預算可優先加強急重難症患者照顧，醫界則認為應由醫界自由應用，遲遲無法達成共識，兩者提出預算相差19.14億元。

值得注意的是，西醫基層、醫院部門雖在許多部分有歧見，但對於C肝新藥經費卻很快達成共識，決議明年C肝新藥預算為81.66億元，比今年增加16.3億元，預計可治療5萬1000人；此外，付費者代表也提議檢討免疫療法適用條件，希望別讓患者等到癌末了，才可接受治療。

健保C肝中醫

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