勞動部函釋：若比照公部門日曆 打工族適用彈性放假

2019-09-27 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今發布最新函釋，允許事業單位依「勞基法」彈性工時規定，調整工作日與休息日，而比照政府行政機關辦公日曆出勤者，部分工時的打工族，也可比照適用。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨指出，以往彈性工時只適用全時工作勞工，至於部分工時勞工，因工時相對縮減，足夠讓雇主彈性安排出勤模式，因此勞動部曾在2014年的函釋闡明，部分工時勞工不得適用「勞基法」彈性工時規定。

謝蒨倩表示，私人事業單位若比照政府行政機關辦公日曆表出勤，通常以「一日換一日」的換班（假）概念，調整出勤形成連假，比如即將來臨的國慶4天連假，就是將10月5日的非上班日，跟10月11日的上班日對調，但因為部分工時勞工不適用彈性工時，往往影響事業單位的一體適用秩序。

為了避免一間公司內出現正職、打工族兩種不同排班方式，勞動部今發布最新函釋，允許事業單位依「勞基法」彈性工時規定調整工作日與休息日，若比照政府行政機關辦公日曆出勤者，部分工時勞工也可比照適用。