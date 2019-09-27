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慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

十年磨一劍！北市學區房「品陽大苑」單坪上看90萬

2019-09-27 16:53聯合報 記者徐力剛╱即時報導

受惠台商資金回流，近期全台房市推案量大增，北市黃金地段新建案「品陽大苑」今日正式公開，坐落南海學園核心區域，加上臨近國語實小、南門國中雙學區優勢，6月潛銷至今銷售近7成，吸引白領階層高知識族群入手。

新案「品陽大苑」位於和平西路、三元街口，基地總面積約650坪，總銷45億，由品陽建設一手打造，營建團隊找來日商大林組合作，規劃樓高21層、地下4層建物，坪數25~47坪、2~3房格局，公設比34%，單坪開價95~105萬，實際成交價落在88~90萬上下，最低總價2500萬起，預計最快2022年Q3完工。甲桂林代銷副董曹瑞濱透露，「品陽大苑」地點極佳，最小戶型25坪潛銷月餘即全數售罄，更有買家花費1.2億一次入手3戶，作為自住及置產使用。

品陽建設董事長徐森林分享，「品陽大苑」臨近北市植物園，加上即將開通捷運萬大線加持，成為北市炙手可熱建案，鎖定中正區在地客群，主打中小坪數品項，滿足購屋族需求。徐森林提及，目前看房客群中企業主比例約有3成，且多數為高學歷份子，如醫生、律師或會計師等，皆看好雙學區優勢。

擁有16年建築經驗的徐森林，學生時期就讀化工科系，畢業後從紡織業起家，而後轉戰建築業至今，他說，「無論在哪個產業，都必須堅持對客戶的忠誠度及產品品質」才是長治久安之道。目前除了熱銷的「品陽大苑」外，台北、台南多個建案同步興建中，總銷金額達135億，消費者敬請期待。

日商台灣大林組董事長永松陽一、品陽建設董事長徐森林、甲桂林代銷副董曹瑞濱（由左至...
日商台灣大林組董事長永松陽一、品陽建設董事長徐森林、甲桂林代銷副董曹瑞濱（由左至右）合影。記者徐力剛/攝影
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學區房「品陽大苑」單坪售價上看90萬大關。記者徐力剛/攝影
學區房「品陽大苑」單坪售價上看90萬大關。記者徐力剛/攝影
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室內裝潢大方典雅，具備濃厚人文氣息。記者徐力剛/攝影
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特殊採光設計，讓空間充滿時尚感。記者徐力剛/攝影
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