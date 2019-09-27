十年磨一劍！北市學區房「品陽大苑」單坪上看90萬

2019-09-27 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



受惠台商資金回流，近期全台房市推案量大增，北市黃金地段新建案「品陽大苑」今日正式公開，坐落南海學園核心區域，加上臨近國語實小、南門國中雙學區優勢，6月潛銷至今銷售近7成，吸引白領階層高知識族群入手。

新案「品陽大苑」位於和平西路、三元街口，基地總面積約650坪，總銷45億，由品陽建設一手打造，營建團隊找來日商大林組合作，規劃樓高21層、地下4層建物，坪數25~47坪、2~3房格局，公設比34%，單坪開價95~105萬，實際成交價落在88~90萬上下，最低總價2500萬起，預計最快2022年Q3完工。甲桂林代銷副董曹瑞濱透露，「品陽大苑」地點極佳，最小戶型25坪潛銷月餘即全數售罄，更有買家花費1.2億一次入手3戶，作為自住及置產使用。

品陽建設董事長徐森林分享，「品陽大苑」臨近北市植物園，加上即將開通捷運萬大線加持，成為北市炙手可熱建案，鎖定中正區在地客群，主打中小坪數品項，滿足購屋族需求。徐森林提及，目前看房客群中企業主比例約有3成，且多數為高學歷份子，如醫生、律師或會計師等，皆看好雙學區優勢。