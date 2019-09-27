女醫生產子宮也破裂 同事搶救保住孩子和子宮

2019-09-27 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



前幾天蘆洲產婦子宮破裂事件鬧得沸沸揚揚，而高醫大附醫婦產部主治醫師沈靜茹，近日也分享自己在自然產生第二胎時，因莫名疼痛而發現子宮破裂的意外，所幸在同事們努力下，孩子與完整子宮都保住。

台灣婦產科醫學會秘書長、新竹馬偕醫院婦產科部主任黃閔照表示，產婦生產時子宮破裂機率雖難預期，但發生機率低，懷孕女性不需因此恐慌；而產婦若曾子宮受傷、長肌瘤、剖腹產等等過手術，生產時子宮破裂的可能性會增加，建議可透過超音波等方式檢查。

沈靜茹分享9年前生第二胎時，採取自然產並選無痛分娩，覺得自己身體健康、無手術與任何危險因子，但在生產當下覺得好痛，痛感一路從上腹部轉移到肩膀都，為她接生的產科醫師同事覺得有異，先用真空吸引把胎兒吸出來，再開腹探查，才發現她腹部血水、子宮下半段已經破裂，所幸在同事們努力下順利止血，為她保留住子宮。

黃閔照說，子宮破裂的發生機率很低，如有子宮曾過受傷、剖腹產開刀過等危險因子，發生機率約千分之三；若身體健康無危險因子，機率則更低。

黃閔照說，產婦在生產時子宮透過密集收縮、擴張過程，使胎兒往下擠、陰道口也伸展開來；但連帶的此時子宮壁非常脆弱，若出口極小會形成宮縮壓力，如同氣球開口被捏住般，一旦壓力過大就會爆開，即造成子宮破裂。嚴重的話，產婦可能出現失血過多造成休克、身亡。此外，產婦在自然產時採取無痛分娩，是很安全的減痛方式，藉麻痺痛覺神經來達到減痛效果，造成的組織傷害微小，人體都有能力自行復原。