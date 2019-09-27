開放81條林道、整建35山屋 蘇貞昌30日宣布山林大解禁

2019-09-27 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



行政院推動山林大解禁，將於9月30日由行政院長蘇貞昌將對外宣布「山林新政策」最新方案，預計將推動整建35座年久失修的山屋，另將進行全台112處主要山區行動通訊改善，包括新建基地台等，並全面開放林務局管轄的81條林道，供登山客使用。

行政院近來通盤檢討內政部、農委會、國防部等相關單位的山林管制措施，將在保護生態的前提下大幅鬆綁。據了解，農委會林務局所管轄的全台81條林道將開放登山客健行。為避免盜採盜伐，將採「管車不管人」，只限車輛出入，人員進出將全面開放，不需申請；未來凡沒有國安疑慮的山區都將開放。

此外，目前民眾登山，須分別向警政署或個別國家公園申請入山、向林務局申請住宿或進入自然保護區，手續非常複雜，行政院規畫將建置一站式入山登記新網站，預計11月1日上線。

配合山林大解禁，林務局與國家公園管理處轄35座山屋，明年起投入7億餘元實施整建，年底前，每座山屋內配置ＰＡＣ高壓救生艙，提升安全性，林務局與國家公園管理處也將逐年編列預算改善77條步道、山區指示牌等。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）也將盤點改善全台112處主要山區行動通訊，讓山區也能保有通訊以因應意外事故，盼於六年內完成。但未來登山客也要落實自主管理，目前正研議修正國賠法，登山、攀岩等危險性活動，國家會提供適當警示，但對人身安全將不負賠償責任。