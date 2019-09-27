防制酒害 陳副總統：研擬參照WHO建議規劃

2019-09-27 16:18 中央社 高雄27日電



副總統陳建仁今天表示，政府各部門正積極合作強化酒害防制工作，後續也將研擬參照世界衛生組織（WHO）建議的架構規劃國內酒害防制推動策略及行動方案，以全面性防制酒害。

高雄醫學大學與美國史丹佛大學今天、明天攜手在高醫大舉辦第5屆ALDH2基因與人類疾病及公衛研討會，陳副總統會中說，政府部門一直以來都很關注酒精濫用問題，衛生福利部長期宣導不要飲酒過量，內政部長期宣導勿酒後駕車。在政府推動下，這些問題已逐漸改善，期許研討會能對台灣酒精濫用問題提供良好建議。

陳副總統表示，為強化各部會酒害防制策略，衛福部正蒐集WHO及各國防制規範，全面檢視國內法規落差，提修正建議；後續將研擬參照WHO建議的架構規劃國內酒害防制推動策略及行動方案，以全面性防制酒害。

陳副總統期待透過研討會專題演講，可與全球癌症、公共衛生與醫療等領域專家充分交流互動，建立國際酒害防制夥伴關係，未來展開更多合作與行動，以降低酒精消費量，消弭成癮物質濫用而造成的健康不平等現象。

高醫大副校長洪文俊期許研討會提供各國學者間學術交流，促進公衛議題研究與推動，成為汲取國際經驗重要平台。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康