親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們距離完善天差地遠

教師節敬拜中華廚祖伊尹 永平餐飲科打造豬造型麵包塔　

2019-09-27 15:12聯合報 記者高宇震╱即時報導

教師節將至，桃園市楊梅區永平工商為了讓學生體認師長的辛勞，激發尊師重道的感恩之心，每年都會舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。今日慶典由第49屆全國技能競賽餐飲服務第3名的邱翎榛及西點製作第5名的賴芃辰為學生代表祭祀，主祭品係由兩位選手，並打造名為「朱帨迎祥百福臻」的豬造型麵包塔。

今年以「永懷師恩迎豐年，如運諸掌萬事興」活動主題，將餐飲科參與全國技能競賽選手們的平日所學及競賽成果呈供祖師爺，表達敬重與感謝，因為能夠擁有這些豐碩的競賽成果靠的不僅是學生們的努力，還有師長們的用心指導。

而主祭品係由技能競賽麵包製作類選手，針對「技藝超群」、「環保創新」主題，打造了一座名為「朱帨迎祥百福臻」的豬造型麵包塔，維妙維肖的表情可謂是選手的得意之作。豬的身體由中式點心師傅指導學生製作出高達200多顆的小豬仔包組合而成的，在敬拜大典中呈現活潑溫馨的展出風格。

其中2位學生祭祀代表分別於全國技能競賽地區賽勝出，將再戰決賽，西點製作組的賴芃辰說，決賽日將近，為了呈現最佳狀態，每天早上8點就開始練習到晚上，練習非常辛苦將近2個月沒有休息，一度很想要放棄，幸好有老師及家人的鼓勵跟陪伴，才能夠撐過來。餐飲服務組的邱翎榛則表示，即將升高3，相當重視此次決賽機會，更以成為國手為目標，目前碰到的最大挫折為布巾水果切割及口布摺疊項目還不夠熟練，決賽將至，會在所剩不多的日子裡加緊練習。

董事長朱仁才說，永平餐飲科成立20餘年，學生在國內外大賽屢屢獲獎，永平除了重視學生專業技術，也藉敬拜祖師爺的活動推展學生的人文素養，更傳承「吃果子拜樹頭、飲水思源」的感恩態度。

永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。...
永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。記者高宇震／攝影
分享
永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。...
永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。記者高宇震／攝影
分享
今日慶典由第49屆全國技能競賽餐飲服務第3名的邱翎榛（左）及西點製作第5名的賴芃...
今日慶典由第49屆全國技能競賽餐飲服務第3名的邱翎榛（左）及西點製作第5名的賴芃辰（右）為學生祭祀代表。記者高宇震／攝影
分享
永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。...
永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。記者高宇震／攝影
分享
永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」，...
永平工商舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」，打造名為「朱帨迎祥百福臻」的豬造型麵包塔。記者高宇震／攝影
分享

創意料理教師節永平工商

相關新聞

大雨！蘇花山路避免駛入 宜蘭新寮瀑布步道封閉

2019-09-27 14:18

日商力邀到東京開書店 誠品如何超越全球最美的「蔦屋」？

2019-09-27 14:49

驚！台灣每年平均發生41起森林火災

2019-09-27 14:24

旅客注意！雙溪-四腳亭電車線故障 單線雙向通行5車站受阻

2019-09-27 13:05

長期脹氣便秘竟罹腸癌3期 腸子都塞住了

2019-09-27 14:03

加國研究 塑膠茶包加熱恐有數10億顆塑膠微粒

2019-09-27 14:44

做香氛靠這個 林試所研發特殊低溫乾燥製程

2019-09-27 14:25

電子煙肺病一周5死 民團：公衛台灣菸防政策遲鈍無感

2019-09-27 14:12

當弱勢成更弱勢 氣候變遷下的高風險族群

2019-09-27 14:11

茶袋含塑化劑 長期喝恐增加乳癌風險

2019-09-27 13:55

39歲換燈泡摔成腰椎骨折 術後重新挺直站立

2019-09-27 13:46

「病人自主權利法」今年上路 奇美請來布偶演出宣傳

2019-09-27 13:24

網購包裝減量 環署最快10月公布配合業者名單

2019-09-27 13:23

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

漁民節慶祝活動！12名模範漁民先出爐

2019-09-27 13:01

票秒殺！野村萬齋首度攜父子來台 登衛武營表演狂言劇場

2019-09-27 12:45

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

用生命表達！小孩揮毫寫下「迫不及待」 萬人笑噴：看得我都急了

2019-09-27 12:00

WOW！這台捷運能吃東西 還有夢幻玻璃屋秘境

2019-09-27 11:37

機捷車廂能吃東西？桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 11:18

車主鬆口氣！油價終結連2漲 汽油估30日起小跌0.2元

2019-09-27 11:04

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

陸客不來導遊生計苦 交通部擬用3措施協助導遊

2019-09-27 10:58

搭捷運看全運會 北捷攜手機捷列車彩繪變身

2019-09-27 10:30

「空汙巨獸」來襲！環團陳情興達電廠燃煤機組全停

2019-09-27 10:11

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

宜蘭留意超大豪雨！北北基6縣市豪大雨特報 明天才趨緩

2019-09-27 09:58

預期颱風路徑更偏西 彭啟明：留意與台灣的距離

2019-09-27 09:40

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

【食力】 過度追求健康飲食可能是一種病！小心患上「健康食品癡迷症」

2019-09-27 09:15

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

戴口罩、避免到戶外！雲嘉南高屏空品連三天「紅害」

2019-09-27 05:02

加熱式菸品妾身未明 3年「暫扣」逾4萬條菸草

2019-09-27 04:28

網購包裝減量 PChome、Yahoo響應

2019-09-27 00:29

硨磲貝遭盜 小琉球鄉親心痛

2019-09-27 00:25

旅宿多空房 業者疾呼：秋旅獎勵快放寬

2019-09-27 00:18

瓦斯爐、熱水器補助 10月上路

2019-09-26 23:52
看更多

熱門文章

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

冠軍「究濃紅燒牛肉麵」被泡麵達人譽為必嚐美食

2019-09-26 16:52

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55

30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

高工時高薪vs.低工時低薪怎麼選？他發問讓網友好羨慕

2019-09-26 19:32

10/1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

常擦口紅＆不畫口紅的女人 唇部有什麼不一樣？唇紋變深的解法曝光

2019-09-26 19:16

年輕夫妻車上為生活爭吵 Uber司機：還是一個人好

2019-09-26 18:33

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

世界咖啡日！伯朗咖啡連5天買1送1 持咖啡展兌換券免費換咖啡

2019-09-26 18:10

剛認識女生2天就被問年薪存款 他想放生遭網友酸

2019-09-27 14:23

每日星座運勢／雙魚今日不妨陪家人　工作易得相助

2019-09-27 00:00

【婚姻故事】陳瓊華／雞同鴨講四十年

2019-09-27 06:00

中和本土屈公病累積18例 家中養蚊最高可罰1.5萬

2019-09-26 16:15

瓦斯爐熱水器節能補助 1日開放申請

2019-09-26 19:33

不再「大箱子裝小產品」 網購包裝減量指引十月上路

2019-09-26 21:25

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

2018年台灣人平均總工時 居全球第4、亞洲第2

2019-09-26 19:42

周董「說好不哭」MV女主角三吉彩花 驚喜現身FENDI微電影

2019-09-26 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top