教師節敬拜中華廚祖伊尹 永平餐飲科打造豬造型麵包塔

2019-09-27 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



教師節將至，桃園市楊梅區永平工商為了讓學生體認師長的辛勞，激發尊師重道的感恩之心，每年都會舉行「敬拜祖師爺大典」，由餐飲科學生們製作創意料理獻給中華廚祖「伊尹」。今日慶典由第49屆全國技能競賽餐飲服務第3名的邱翎榛及西點製作第5名的賴芃辰為學生代表祭祀，主祭品係由兩位選手，並打造名為「朱帨迎祥百福臻」的豬造型麵包塔。

今年以「永懷師恩迎豐年，如運諸掌萬事興」活動主題，將餐飲科參與全國技能競賽選手們的平日所學及競賽成果呈供祖師爺，表達敬重與感謝，因為能夠擁有這些豐碩的競賽成果靠的不僅是學生們的努力，還有師長們的用心指導。

而主祭品係由技能競賽麵包製作類選手，針對「技藝超群」、「環保創新」主題，打造了一座名為「朱帨迎祥百福臻」的豬造型麵包塔，維妙維肖的表情可謂是選手的得意之作。豬的身體由中式點心師傅指導學生製作出高達200多顆的小豬仔包組合而成的，在敬拜大典中呈現活潑溫馨的展出風格。

其中2位學生祭祀代表分別於全國技能競賽地區賽勝出，將再戰決賽，西點製作組的賴芃辰說，決賽日將近，為了呈現最佳狀態，每天早上8點就開始練習到晚上，練習非常辛苦將近2個月沒有休息，一度很想要放棄，幸好有老師及家人的鼓勵跟陪伴，才能夠撐過來。餐飲服務組的邱翎榛則表示，即將升高3，相當重視此次決賽機會，更以成為國手為目標，目前碰到的最大挫折為布巾水果切割及口布摺疊項目還不夠熟練，決賽將至，會在所剩不多的日子裡加緊練習。