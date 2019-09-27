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裝設心臟節律器治療心搏過緩 出院後轉回診所看診

2019-09-27 15:09聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市85歲陳先生上個月在家客廳，突然全身癱軟昏倒在地，家人趕緊送醫。聯新國際醫院心臟內科廖國宏醫師收治後，安排心臟及心電圖等檢查，發現陳心跳每分鐘只有30下，研判是「心臟傳導障礙」問題。

經過治療並植入心律調節器後，陳先生身心狀況獲得改善，出院後再轉回社區的家庭診所，持續治療原本的三高慢性病，之後只要每半年或一年，再回醫院檢查即可。

聯新國際醫院廖國宏醫師表示，一般人心跳的正常範圍是每分鐘60至100下，如果心跳太快、太慢或是不規律，都屬於「心律不整」。血液經由心臟的收縮，輸送到全身體各部位。心臟的結點組織會進行放電，使心房和心室收縮，也就是心跳的動作，又稱心搏。當心臟傳導系統出現異常，無法正常放電或電流無法正常傳遞，將導致心搏發生問題。

經檢查陳先生確診為心臟傳導障礙造成心搏過慢，醫師建議進行永久性心臟節律器植入手術。心臟節律器主要用於治療心搏過緩的患者，調節器會發出微弱電流，刺激心臟增加心跳速率，維持心臟功能。

陳先生手術住院3天後出院，在廖國宏醫師幫忙下轉到住家附近診所，繼續追蹤治療原本就有的慢性病問題。人工心律調節器電池壽命，可達10年左右，陳先生之後每半年至一年，再固定回醫院檢查心律調節器的功能和電池剩餘電量即可。

當心搏太慢，可能會發生暈眩、胸悶、呼吸喘、呼吸困難、疲倦、全身無力，甚至暈厥等、休克。如果在家中或路上昏倒沒有及時送醫，很可能發生意外或猝死風險。另外，心跳過慢如果沒有儘早接受治療，長久下來會對心臟和血管造成負擔，影響身體健康與生活品質，嚴重可能致命。

廖國宏醫師表示，心跳太慢的原因很多，最常見是年紀大的退化引起，其他還包括一些心血管疾病、部份中藥西藥物的副作用（如毛地黃、鈣離子阻斷劑等）等原因，都可能造成心搏過緩。廖醫師提醒，70歲以上老人、有血管阻塞病史、遺傳性家族病史，以及服用高血壓與心臟疾病用藥的族群，都應多加留意。

民眾裝設人工心律調節器治療心搏過緩，出院後需要注意傷口照護，避免感染。聯新國際醫院落實轉診制度，於病患下轉回診所時，同時將住院的病歷資料、用藥情形，以及檢查結果，甚至包括對於藥物的過敏反應，一併提供給診所參考，讓診所醫師掌握病人住院的治療情形，瞭解後續照顧的注意事項，病患也可以獲得更妥善照護。

心臟傳導系統障礙大多因為年紀大老化引起，患者可能同時有高血壓、高血脂、高血糖，或其他慢性病的問題，民眾可以就近在住家附近診所治療慢性病，不必再跑大醫院看診，避免醫院大排長龍和壅塞，節省時間與金錢，落實「小病到社區診所，大病到大醫院」，而且可以節省交通往返及大排長龍候診的時間，讓醫療資源發揮最大效益。

聯新國際醫院心臟內科廖國宏醫師表示，患者裝設心臟節律器治療心搏過緩，出院後就可轉...
聯新國際醫院心臟內科廖國宏醫師表示，患者裝設心臟節律器治療心搏過緩，出院後就可轉回一般診所，進行慢性病追蹤治療。圖／聯新國際醫院提供
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醫師慢性病患者

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