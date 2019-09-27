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做香氛靠這個 林試所研發特殊低溫乾燥製程

2019-09-27 14:25聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

油茶鮮果乾燥設備一年僅用2個月，農委會林業試驗所為有效利用現有設備，針對具有香氣又有乾燥需求的農作物，研發特殊低溫乾燥製程，可同時生產乾燥農產品及具有香氣的組織細胞水分二項產品，民眾即日起到28日，可到2019台灣創新技術博覽會永續發展館油茶指緣油展櫃，或9月28、29日大安森林公園的2019生態博覽會-Ecofair攤位體驗。

林試所表示，近年來每到油茶的採收季就會遇到下雨，嚴重時油茶鮮果會因為過多的雨水造成落果現象，而對於成熟的油茶鮮果也容易因為乾燥不良而產生劣變，造成後續油品加工的品質低落。有鑒於此，林業試驗所特別針對小量油茶鮮果乾燥需求，研發植物組織細胞水分低溫萃取製程，此一乾燥製程除了能進行油茶籽乾燥外，也能在乾燥過程中收集有香氣的植物組織細胞水分，供作香氛體驗。

林業試驗所張彬所長表示，科技是個從零到有的加速器，由於原鄉部落的地方青年人口少，又希望建構新的油茶資源產業鏈，農業委員會及原住民族委員會今年整合部會創生資源，藉由導入林試所的低溫植物組織細胞水分萃取技術，進而達到科技回應原鄉部落的需求，並且吸引企業投資原鄉部落並建立品牌。

低溫植物組織細胞水萃取物及乾燥物。圖／林試所提供
低溫植物組織細胞水萃取物及乾燥物。圖／林試所提供
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低溫大安森林公園原住民

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