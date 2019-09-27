做香氛靠這個 林試所研發特殊低溫乾燥製程

2019-09-27 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



油茶鮮果乾燥設備一年僅用2個月，農委會林業試驗所為有效利用現有設備，針對具有香氣又有乾燥需求的農作物，研發特殊低溫乾燥製程，可同時生產乾燥農產品及具有香氣的組織細胞水分二項產品，民眾即日起到28日，可到2019台灣創新技術博覽會永續發展館油茶指緣油展櫃，或9月28、29日大安森林公園的2019生態博覽會-Ecofair攤位體驗。

林試所表示，近年來每到油茶的採收季就會遇到下雨，嚴重時油茶鮮果會因為過多的雨水造成落果現象，而對於成熟的油茶鮮果也容易因為乾燥不良而產生劣變，造成後續油品加工的品質低落。有鑒於此，林業試驗所特別針對小量油茶鮮果乾燥需求，研發植物組織細胞水分低溫萃取製程，此一乾燥製程除了能進行油茶籽乾燥外，也能在乾燥過程中收集有香氣的植物組織細胞水分，供作香氛體驗。